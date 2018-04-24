保时捷一高管因"柴油门"被捕 检方称其有逃逸风险

德媒称，因涉嫌参与大众公司柴油排放丑闻，保时捷一名高管被斯图加特检察院拘留，等候接受问讯审查。
据德国之声电台网站4月21日报道，保时捷董事会主席奥博穆20日以书面方式将这一消息通告了该公司雇员。检察院一名发言人证实，检方做出逮捕决定是因为存在当事人销毁证据和逃逸的危险。这家隶属于大众集团的跑车制造商驳回了相关指控。
报道称，这项有关涉嫌欺诈和制作违法广告的调查指向三人。除这名刚被拘留的高管外，调查对象还包括一名现任董事会成员以及一名前工作人员。他们涉嫌参与在柴油车尾气数据上做手脚。
奥博穆在致全体职员的公开信中写道：“检察院指控这三人和保时捷公司，对于相关发动机里安装违规操控装置的行为早已知情……我们拒绝这一指控，并将尽一切可能使事态恢复正常。”
18日，约30名检察官和160名警察搜查了保时捷的多个生产基地，没收了文件和电脑数据。
报道称，同样隶属于大众集团的汽车品牌奥迪也成为调查对象。奥迪向保时捷提供柴油发动机。作为跑车和越野车的生产商，保时捷本身并不研制柴油发动机。
从2017年9月起，一名曾作为发动机研发专家为奥迪工作的前保时捷董事就一直被羁押审查。
报道称，奥博穆呼吁保时捷员工不要听信那些有关指控的报道。他强调说：“董事会同仁和我会全力以赴，使事情尽快得到澄清。”
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