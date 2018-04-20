叙总统怒还法国军团勋章:我不戴“美国奴”的东西

在美英法联军14日对叙利亚进行军事打击之后，愤怒的叙利亚总统巴沙尔⋅阿萨德将一枚17年前获得的“荣誉军团勋章”还给法国，并声明自己“不会佩戴轰炸叙利亚的‘美国奴’的勋章。”
据今日俄罗斯网站报道，叙总统阿萨德20日宣布自己已经放弃了法国授予他的“荣誉军团勋章”，目前已将勋章送还巴黎。该勋章是法国级别最高的勋章荣誉，2001年，由法国时任总统希拉克授予阿萨德。
叙方的声明中称，巴沙尔这个决定是在美英法联军14日对叙利亚进行军事打击之后作出的，他认为自己不能忍受继续佩戴一枚由“美国的奴隶与跟班国家”颁发的奖章，尤其这个国家还“违反了国际法的最基本规范和原则。”
据路透社17日报道，法国政府此前已经启动撤销叙总统巴沙尔获得的“法国荣誉军团勋章”的程序。法国总统马克龙曾称“巴沙尔是一名罪犯，必须接受国际司法机构的审判”，爱丽舍宫则对媒体表示，把这名“罪犯”排除在荣誉军团之外，才不会损害法兰西共和国的名誉。
资料显示，“荣誉军团勋章”是法国军事和平民荣誉的象征，也是世界上最为著名的勋章之一。荣誉军团是一个荣誉组织，把曾为法兰西共和国做出过卓越贡献的军人和平民都囊括在其中；而荣誉军团勋章，就是其成员光荣和名誉的标志。
撤销这项荣誉的情况很少见。2017年10月，好莱坞金牌制作人哈维⋅韦恩斯坦曾因性骚扰丑闻被收回这一殊荣。此外，被收回这项荣誉的名人还包括时装设计师约翰⋅加利亚诺和自行车运动员阿姆斯特朗。
据此前报道，美英法联军14日利用巡航导弹和空对地导弹对叙利亚进行了“精准军事打击”，叙总统巴沙尔15日回应称，美英法基于“谎言和错误的情报”对叙利亚进行军事打击，是赤裸裸的侵略行为。
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