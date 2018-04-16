一键自杀机器荷兰展出惹议 支持者：给人寻死自由

“只要按下按钮，你就能终结生命”，这是一款最新的3D打印自杀机器的主要功能。15日，在一年一度的荷兰阿姆斯特丹葬礼博览会上，这款“自杀胶囊机”模型受到了最大关注，同时也引发最大争议。支持者认为，这是赋予人类“寻死的自由”，也是一种尊重。而反对者则称，“一键自杀”的所谓便利性会助长人们的负面情绪，令人轻易放弃生命。
据英国《每日邮报》报道，这款3D打印“自杀胶囊机”由支持安乐死的澳大利亚医生尼奇克和荷兰设计师班尼克联合研发。胶囊机的名字叫Sarco，即英文单词“石棺”一词的缩写。机器配备一个分离式的胶囊舱，内有储存氮气的容器。“想自杀的人只要按下按钮，胶囊舱里就会充满氮气。使用者之后会感到眩晕，很快失去意识直至死亡”，尼奇克详细介绍了这款机器的使用方法。他认为，这款机器的问世不是用来杀人，而是帮助人。“（选择何时死亡）应该是基本人权，而不只是重病患者享有的医疗特权。既然你获得了生命这一珍贵的礼物，也可以自行选择时间点将它送出去。有了这款机器，你只需按下按钮就可以实现，而不必站在火车前面了”，尼奇克如是说。由于多年来致力于推动安乐死，尼奇克被称为“死亡博士”。
这款死亡胶囊模型受到很多人关注。展会上的众多参观者排队通过虚拟现实技术体验自杀的感觉。52岁的佛斯坦在体验后兴奋地表示：“这确实是个很奇特的装置和体验，但感觉很棒很平静。你可以看见月亮和海洋，让人感觉很宁静。”但也有人表示，这个模型很蠢，就算以后真机问世也不会感兴趣。
据尼奇克介绍，第一台功能完整的自杀胶囊舱将于今年年底问世。届时，尼奇克还会将设计上传至网上。也就是说，任何想要拥有此机的人都能在网上下载，并通过3D打印机打造属于自己的“死亡胶囊机”——预计打印成本为1000欧元（约新币1574元）。对于这项颠覆性技术，无论是医学界还是法律界都存在很大争议，所以它是否能被允许面世还是一个未知数。
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