马克龙与沙特王储共进晚餐被批：金钱先于人类

《赫芬顿邮报》网站法语版4月9日报道称，法国总统马克龙于当地时间4月8日举行私人晚宴欢迎来访的沙特王储穆罕默德•本•萨勒曼（Mohammed Ben Salmane），被指“金钱先于人类”，并引发网民对法国向沙特运送武器的批评。
8日，马克龙在卢浮宫与萨勒曼共进晚餐。此事并未提前宣布，安排在沙特王储抵达法国的第一天。他从9日开始对法国的正式访问。法国总统府在声明中解释说，在举办以《自由引导人民》著名的德拉克鲁瓦展览之际，选择了这个博物馆。
报道称，为此，大量网民回顾沙特经常对也门实施致命性袭击，并指责马克龙拉拢这样一个国家。
网名为Gueroui7的网民表示，马克龙接待支持也门战争的沙特王储。不要忘记美国和法国向沙特人提供武器。
网名为Sam phll的网民评论称，“金钱先于人类”。
网名为CVDF的网民调侃称，但对于武器销售而言，沙特仍然是一位好客户。
报道指出，法国一直是沙特和阿联酋军事装备的主要供应国之一。这里是巴黎、华盛顿和伦敦以及其他国家相互竞争的、不断增长的一个市场。瑞典斯德哥尔摩国际和平研究所的数据显示，最近10年，中东的武器销售翻了一番，占世界武器进口的32%。
英国舆观调查公司最近的一项调查显示，74%的法国人认为法国向沙特销售武器“无法接受”，88%的法国人称，法国英国停止向那些可能会用武器针对平民的国家出口武器。
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