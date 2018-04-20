特朗普贸易上对安倍步步紧逼:若提要求先加倍付出

美国总统特朗普18日与日本首相安倍晋三举行联合记者会，为削减对日贸易逆差，摆出了强硬态度。特朗普对重返跨太平洋伙伴关系协定（TPP）表达了否定想法，明确了在一对一贸易谈判中迫使日本让步的战略。日媒称，安倍政府或将陷入防守的状态。
据日本共同社报道，安倍在会谈中要求将日本排除在美国3月启动的钢铁和铝进口限制适用对象之外，但特朗普在记者会上表示，只要与日本的贸易谈判未达成协议，就不会排除。
报道称，对于安倍强调“对日美而言最佳”的TPP，特朗普也并不理会，明确表示如果不提出对美国有利的条件，就不重返TPP。TPP重新谈判对日本而言是无法接受的条件，美国重返的难度很大。此前，特朗普在结束首日会谈后在社交网站上对重返TPP表明消极态度，发文称“双边协定更有效”。
报道表示，安倍政府似乎将两国首脑达成协议的新日美贸易磋商定位为共商印度太平洋地区整体发展的框架。另一方面，特朗普政府可能也想为日美双边自由贸易协定（FTA）谈判铺路。而日本一直希望避免和美国开展双边自由贸易协定谈判，且认为把美国拉进采用多边框架的TPP，更能确保日本的国家利益。
日媒称，掌握特朗普政府命运的11月中期选举临近，在此情况下负责日美贸易磋商的美国贸易代表办公室（USTR）代表莱特希泽为求在短时间内拿出成果，很可能会向日本经济再生担当相茂木敏充强烈要求进一步开放农业和汽车市场。
特朗普和安倍早前在海湖庄园举行第二天会议，两人在海湖庄园打高尔夫球后共进午餐。特朗普强调美日关系良好，但促请安倍加倍努力，令美国和日本之间庞大的贸易逆差缩窄，令贸易更为“自由、公平和互惠”，并表示日本如购入更多美国客机和战机，将可令贸易更平衡。
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