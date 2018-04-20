美国黑人青年详述在星巴克被捕经过 警察局长道歉

此前在星巴克被警察逮捕的两名黑人日前首度开腔，谈论自己对整个事件的看法。他们上周在费城一家星巴克因为不消费且拒绝离开而被店员报警，此事在全美引起轩然大波，很多人纷纷指责店员和警察有种族歧视倾向。
这两位黑人青年名叫Rashon Nelson和Donte Robinson，今年都是23岁，他们日前接受美国ABC新闻采访，首度开腔谈论事情的经过。
4月12日，他们坐在费城Rittenhouse Square社区的这家星巴克咖啡厅，等一位潜在的生意伙伴到来。落座不久，一位店员过来问他们是否要点东西喝，他们拒绝了，说只是等着见一个人，很快就走。
Nelson说他刚进门的时候曾问店员可不可以使用洗手间，被告知只有消费顾客才能用。于是他们就坐下等约好的人来。很快，他们看到警察进到了店里，和经理说话。Robinson说，他当时想“警察应该不是来找我们的吧…我们经常在星巴克和人见面。”
谁知警察真的来到了他们的桌旁，要求他们必须离开，Nelson说，就好像“出去，你必须走。你什么都没消费，不应该呆在这里。”
他们冷静地告诉警察，他们在等着和一个人见面，甚至还给那个人打了电话，但警察坚持要他们离开。“这次会面是关于房地产生意，我们为此筹备了好几个月，再过几天整个形势就会发生翻天覆地的变化，可是这时候你们告诉我离开。不能这样”，Robinson回忆说。
警察最终还是用手铐铐上了他们，并带出了星巴克。他们在警局被扣押了8个小时获释，之前的罪名非法侵入和干扰也同时被撤销。
Robinson说，被带走时他想到的是自己的亲人和他入狱会带来怎样的人生转变。而Nelson则在想他还能不能活着回家，“说实话，每次碰到警察，这个念头都会出现在我脑海里，你永远不知道会发生什么。”
事情整个经过被在场的另一位顾客用手机录了下来，并传到了网上，引发了一连串的反应：人们到这家咖啡店举行抗议活动、网上有人号召抵制星巴克、星巴克CEO出面道歉，该公司之后又宣布将于下月29日关闭北美的8000家门店，对其17.5万的员工进行与种族偏见相关内容的培训。
费城警察局长Richard Ross当日也出面对他们两人表示道歉，他上周六曾为警察的行为辩护称他们恪尽职守，并没有做错什么。Ross本人也是一名黑人。
Ross在周四的新闻发布会上称，“我不应该说警察是依法行事，也不该说他们没做错什么”，他承认自己在处理逮捕上述两人的问题上做得很失败。他同时表示，自己从来没有忽视过种族问题，也不应该成为让事情恶化的那个人，“如果真发生了，我应当深感羞愧”。
他同时称，警察局此前没有处理此类事件的政策，现在已经制定出来了，并很快会发布。
虽然网上有许多联合抵制星巴克的声音，但Robinson并不认可这样的做法，认为抵制星巴克并不解决问题，“我们需要其他的行动，而不只是言辞。现在是时候关心、理解一下出现的问题。我们真的希望能在这个过程中有一席之地。”
Nelson和Robinson表示，他们正在寻求更长久的结果，并正在和星巴克进行调解，希望能带来一些变化，包括在店里张贴顾客权利、在驱赶顾客、种族歧视等问题上制定新政策、并对种族歧视投诉进行独立调查等。
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