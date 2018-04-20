俄向联合国提交证据 叙男孩证实参与伪造化武事件

俄罗斯驻联合国大使当地时间周四（19日）表示，一名叙利亚杜马镇的11岁男孩在采访中证实，自己参与了“白头盔”组织伪造的化武攻击视频，这段采访视频将向联合国安理会成员国的各位代表播放。
据塔斯社报道，俄罗斯国家电视台“Rossiya-24”频道播出一段采访视频。其中，一名来自叙利亚杜马镇的11岁男孩表示，非政府组织“白头盔”发布的“化武视频”是假的，自己被“引诱”参与了所谓化武事件的伪造过程。
男孩父亲则表示，武装分子给了孩子们一些海枣和饼干吃，然后就让他们回家了。父亲称，自己的儿子自始至终一直很健康，“根本没有化学武器”。
俄罗斯常驻联合国大使涅边贾19日表示，“我们已经拷贝了一份这段视频的字幕版，并将分发给安理会所有成员国和记者。在即将召开的联合国安理会会议上，我们会在大屏幕上播放，让每个人都看到。”
此前，“白头盔”组织声称，叙利亚大马士革郊区杜马镇4月7日发生所谓化学武器袭击。叙利亚反对派、美国、英国等第一时间指责叙政府军使用化学武器袭击无辜平民。但叙利亚坚决否认，并指责西方和叙反对派造谣，目的是保护被围困的恐怖分子。俄罗斯国防部则称，该组织是“臭名昭著”的不可靠来源。俄罗斯位于叙利亚的对敌和解中心对杜马镇进行了调查，表示没有发现使用化学武器的痕迹。
当地时间4月14日，美军联合英法对叙利亚所谓化武生产设施进行“精准打击”，作为对叙利亚“化武袭击”的回应。叙政府14日发表声明称，当天凌晨，美英法对叙利亚“发起侵略”，向首都大马士革及其以外地区多个目标发射约110枚导弹，大部分被叙防空系统拦截。俄罗斯总统普京就美英法对叙发起军事打击发表声明称，这是一次“侵略行动”，目前为止，还没有找到任何叙利亚使用化学武器的证据。
叙利亚外交部18日表示，禁化武组织调查团17日已派出安全小组进入杜马镇，评估当地安全形势，为化武专家随后进入当地展开调查作准备。不过，禁化武组织18日在海牙总部举行的特别会议发表声明称，调查团人员17日在杜马镇遭遇攻击，只得又撤回大马士革。
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