印尼童婚引争议 政府或将修改法定结婚年龄规定

印尼两名十多岁少年恋爱结婚的故事近日在该国引发广泛关注，这桩婚事或将使印尼修改法定结婚年龄和相关规定，进一步防止童婚现象。
事件起源于印尼苏拉威西岛南部的一对穆斯林小情侣。一名16岁的男孩与一名14岁的女孩在恋爱5个月后决定步入婚姻殿堂，他们的婚姻获得乡村长老、亲朋好友以及宗教长老等各方同意。这对情侣原定于今年3月初举行婚礼，但当地的县宗教法事务办公室以二人年纪太小为由不同意他们结婚，建议他们向当地宗教法院申请“例外”法令。
印尼目前法定的最低结婚年龄为男方19岁，女方16岁。但法律允许宗教法庭进行例外判决，使不到法定年龄的男女合法结婚。法院在考虑这对情侣的家庭情况后决定给予两人“例外”判决。据英国广播公司（BBC）报道，女孩表示在考虑生育后代前，她将继续学业，已经辍学的男孩则表示将挣钱养家。
此事引起印尼媒体的广泛关注。据悉，在印尼2017年的所有登记婚姻当中，近26%属于童婚或结婚者不到18岁，这在偏远地区尤其严重。此前有报道指出，童婚存在诸多弊端，如孕妇死亡率高、更易出现家暴现象等。
针对这对情侣的婚姻，印尼宗教部长呼吁宗教法庭在做出“例外”判决时应更全面地考虑童婚现象。印尼一位儿童保护基金会的工作人员则表示，当地宗教事务办公室其实已经拒绝两人的婚姻申请，但却获得宗教法庭的同意，这个所谓的“例外”判决应该更严格。
据印尼文版CNN报道，印尼妇女与儿童保护部部长约哈娜日前已向媒体表示，总统佐科已经同意发布新规，进一步防止童婚现象。但印尼半官方的伊斯兰学者理事会随后却表示，决定婚姻是否合法不能只基于社会、经济或者健康方面的考量，还应考虑到宗教领域，因为婚姻是否合法也应基于宗教理念。
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