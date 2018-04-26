俄军无人机数量超2000架 规模已仅次于美军

俄罗斯《消息报》网站4月24日发表了阿列克谢·拉姆 波格丹·斯捷波沃伊的题为《无人机部队》的报道。
国防部决定在海军组建新的无人机团。俄罗斯武装力量已经是全世界无人机数量第二多的军队。从2011年至今，俄军的无人机数量增长了9倍多。这些机器用于侦察、目标指示、实时校正炮击和空袭、评估敌方损失。无人机部队改变了海陆空军的作战方式。
《消息报》从海军总司令部获悉，北方舰队将试组建第一个无人机团，然后决定是否在其他舰队建立类似军团。
2011年，俄军拥有180架无人机，其中部分还是苏联生产的。2015年，全军新无人机已经超过1700架。截至2016年底，这个数字达到1980架。目前，海军、空天军和陆军有67个无人机连。专家估计，俄军现在的无人机数量远远超过2000架。未来，这个数字只会不断增加。
军事专家维克托·穆拉霍夫斯基对《消息报》表示：“随着无人机的出现，海陆空军的实力得到加强。我军实现了侦察-开火回路的构想。”
自动化指挥系统以联机方式把所有必要的战场信息集中起来。全面客观的画面有助于司令部迅速正确地作出决策。
俄罗斯无人机已经接受了战斗洗礼。在叙利亚参战的无人机集群曾达到70至80架。
军队正在使用的无人机有以下几种：“海鹰”-10、“副翼”-ZSV、“石榴”、“哨所”和“前哨”。它们都属于轻型或中型无人机。“哨所”和“前哨”是以色列授权俄罗斯生产的，但俄对其进行了改造。其余都是我国自主研制的产品。
上述无人机中数量最多的是“海鹰”-10。它属于中型无人机，行动半径为120公里。这种无人机可以安装摄像头和电子战工具。它能在线传送视频，在空中最多停留14个小时，升限为5000米。
“海鹰”通常二三架编队行动。其中一架进行侦察，一架携带电子战工具，一架向基地转送视频。
“副翼”-ZSV和“石榴”属于轻型无人机，行动半径为30公里。它们负责战术性地形侦察、巡逻和参加搜索救援行动。
海军装备的是“前哨”无人机。它们大幅拓展了“棱堡”和“舞会”岸基导弹系统的能力。在执行反空降任务时，它们能及时发现敌人，确保导弹的打击精度。
无人机还将登上军舰。“海鹰”-10有助于提高护卫舰打击海面和地面目标的准确性。
陆军组建了营属和旅属无人机连。它们主要装备的是“海鹰”-10。无人机在摩托化和坦克部队通常执行侦察任务。在它们的帮助下，部队指挥官可以实时监控战局。
炮兵用无人机进行侦察和火力校正。无人机的运用改变了炮兵的战术。无人火力校正机的运用大幅提升了炮兵在摧毁单一目标时的效率，使单管炮和火箭炮的性能更接近高精度武器。
不久前还有人认为，摧毁一个永久火力点需要近3000发炮弹。无人瞄准机让炮兵只用几次齐射就能完成这项任务。
无人机在空天军执行侦察、照射目标和统计敌方损失的任务。空天军装备的是“前哨”无人机。
俄罗斯无人机部队在数量上不如美国。但外国专家认为，俄军安装电子战组件的无人机比北约国家多。它们是西方军队的重要威胁。俄罗斯在发展军用无人机方面还需更进一步——装备重型无人机。
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