内涵段子app被指“低俗”永久关停 网友不满鸣笛抗议

中国网络热播的视频“内涵段子”app，日前被中国广电总局永久关停，理由是“导向不正、格调低俗”，引发许多网友不满。4月11日晚在北京，大批网友驾车包围广电大厦，鸣笛抗议，其余城市也有人上街响应。
中国国家广播总局4月10日责令“今日头条”网站永久关停“内涵段子”客户端及公众号，称其客户端软件和相关公众号存在“导向不正、格调低俗”等问题。
“今日头条”CEO张一鸣日前发布长文致歉，说“产品走错了路，出现了与社会主义核心价值观不符的内容”，表示接受处罚。
一名内涵段子的粉丝接受本台采访时，则反驳当局所谓“低俗”指控：
“低俗在哪儿了？就一些视频什么的，发一些搞笑的视频，还有什么小动物什么的。头些天网上不是挺流行的，交警在前面指挥交通，来了个救护车，帮人开道。发一些这些，没什么低俗的。啥叫低俗啊？我还感觉快手（另一款视频app）低俗呢。人家上面怎么办，咱也没权利管，不满意怎么办？自己忍着吧。现在都不知道干啥。”
内涵段子app的永久封停引发不少网友的不满。这些内涵段子的粉丝自称“段友”，4月11日晚，北京广电总局大楼外大量小轿车停泊在周围，并以一长两短的方式鸣笛抗议。据称，“一长两短”是段友们长期使用的“接头暗号”。与此同时，在常德等地，也有段友响应号召拉着横幅上街，以堵路或唱歌的方式表达不满。
有段友表示，北京的“鸣笛”抗议最多时有超过千辆轿车参与。
关注事件的北京艺术家王藏认为，这是当局打压言论空间所引发的必然的反抗，这些年轻人的反抗十分可贵：
“这是正常的举动，但是在这逼仄的氛围，新文革进行之时，对言论自由的打压越加疯狂之时，因为一个app的封杀而站出来表达抗议显得特别可贵，因为我们这么多年以来似乎习惯了被封杀，被禁言。我看整个氛围越来越糟糕透顶，很多人已经闭嘴了。第二方面，我觉得当局的这种愈加疯狂的对言论自由封杀的恶劣举动只会激起更多网友的抗争。”
有网民分析说，内涵段子app被封并不是因为它的内容，而是它已经形成了组织性、规模性，包括月活跃用户数量达到2000万，在汽车的某个位置上有特有标志的贴纸。段友们还经常线上、线下组织活动等。这些都令当局无法容忍。
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