Uber宣布3项变革：租车服务、共享单车、大众运输样样来

Uber 11 日发出新闻稿表示，未来将不只专注于 APP 叫车服务，而是扩展到一条龙购买交通服务，用共通的交通数据标准，与政府部门及其他公司合作。
Uber 新任CEO Dara Khosrowshahi 表示，Uber 将通过创新改变城市的交通方式，努力减少个人汽车使用量，并与政府合作规划交通。他强调，自他上任以来就希望能致力于成为城市的合作伙伴，让乘客有更多的方式可以在不需要汽车的情况下出门。
所以 Uber 也不将只做汽车共乘的业务，而是让更多交通工具能成为用户出门的选择。Uber 正通过 Jump 共享单车将自行车服务拓展到城市中，以解决交通拥塞等问题。而由Getaround技术支持的Uber Rent，更可以让汽车被整个城市共享，在 Uber APP 中就可立即租用汽车。
还有 Uber 也将与公共交通移动票务公司 Masabi 签署合作协议，让客户可以直接用 Uber APP 预订巴士、火车甚至是渡轮的票卷，提供用户一个全程交通的解决方案。Dara Khosrowshahi 还强调，通过整合这些交通数据，将可以为政府提供更好的交通治理建议，并借助 SharedStreets 数据标准来与其他伙伴共同合作。
有趣的是，Uber 认为城市交通最大问题还是在于汽车，汽车是交通资产中利用效率最低的，有 95% 的个人汽车大部分的时间都是在闲置当中，Uber 将致力于确保用户在城市生活中，根本不需要用到汽车。
而关于此前 Uber 自驾车事故，Dara Khosrowshahi 仍很有信心的表示，自驾技术仍是未来交通解决方案很重要的一部分，仍是一项具有长期利益的投资。
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