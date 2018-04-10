美国考虑为进口汽车设非关税壁垒 或推高进口汽车价格

美媒称，据政府和产业部门的多位高级官员称，特朗普政府正设法保护国内汽车制造业，方法是强行要求进口汽车在入境时达到更严格的环保规定。此举可能推高进口汽车的价格。
据美国《华尔街日报》网站4月6日报道，达到更严格进口标准的成本至少会部分地转嫁给美国消费者。这些官员说，这种“非关税壁垒”旨在降低美国工人在美国国内制造的汽车的相对成本。美国长期以来一直谴责其他一些国家采用非关税壁垒这种保护主义伎俩。
特朗普已责令美国环境保护局以及包括商务部和交通部在内的多个政府机构制订计划，利用《清洁空气法》等法律让海外制造的汽车在入境时接受严格的排放标准测试和评估。这些规定实际上可能要求一些外国汽车采用更昂贵的技术，而这笔账会记到制造商或进口商的身上。
上述情况很可能增加在美销售的外国汽车的成本，从而让美国国产汽车变得相对便宜。这种对消费者加价的效应是大多数非关税壁垒所共有的。非关税壁垒旨在通过采取征收关税以外的措施对进口产品予以惩罚。
这项倡议目前仍处于策划阶段，在执行上仍面临多道障碍。鉴于任何有关建议预计都会引发诉讼，美国环境保护局的官员们正在构思司法理由，以满足司法逻辑的高要求。特朗普政府内部一些人士认为该计划过于激进，相当严峻的司法挑战已经导致该计划被拖延。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost