美高中枪击案已致10死 特朗普心碎:悲伤的一天

当地时间周五早晨，美国得克萨斯州一高中发生枪击事件。有消息称，至少10人死亡，30余人受伤，一名嫌犯及一名可疑人物被逮捕。事发后，美国总统特朗普马上发推表示，“这早报看起来不太好，上帝保佑！”他表示，这样的事情一直在美国发生着，太久了，政府要尽一切力量保护好美国学生。
据美国电视新闻网报道，枪击事件发生在一所名为圣达菲（Santa Fe）的高中，据目击者回忆，枪击发生在早上7：30至7：45之间的艺术课中，枪手拿着疑似霰弹枪走进课堂开枪。
CNN援引两名执法人士的话说，有8人在枪击中死亡，后警方称死亡人数增至10人，大多是学生。
另有目击者称，许多学生慌忙跑到街对面躲藏，目前逃出学校的学生以及闻讯赶来的家长暂时被安置在学校对面的汽车修理厂。
当地警方迅速赶到现场进行处理，据悉有一名嫌犯及一名可疑人物被逮捕，嫌犯初步判定是一名学生。还有警员在事件中受伤，正在接受治疗。
事发后，美国总统特朗普很快在推特上发文表示，“得州发生校园枪击案了，这早报看起来不太好，上帝保佑！”
特朗普随后表态，“我为刚刚发生的枪击案感到难过和心碎，这样的事情一直在美国发生着，太久了，太多年了，太多个世纪了……政府要尽一切力量保护我们的学生，保护我们的学校，并且要让那些威胁自己及他人的人拿不到武器……这真是悲伤的一天。”
圣达菲是一座只有13000人的小城市，位于休斯顿南部约一小时的车程。发生枪击的圣达菲高中约有1400名学生。
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