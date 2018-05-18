健康饮食者脑容量更大

日常饮食会影响大脑吗？美国《神经学》周刊上发表的一项新的研究结果表明，饮食健康的人脑容量可能更大。
在超过10年的时间里，荷兰伊拉斯谟大学医疗中心流行病学与放射学教授迈克•费尔诺伊及其同事询问了4000多名荷兰老年人(平均年龄66岁)的饮食情况，并分析了他们的脑部扫描结果。
拥有类似于地中海饮食——富含水果、蔬菜和源自鱼类的健康脂肪，且红肉摄入量少——这种更健康饮食习惯的人的脑容量更大，衡量大脑神经密度的脑部灰白质也更多。在饮食更健康的人身上，脑部负责处理记忆的区域即海马体也更大。
费尔诺伊领导该团队还分析了单种食物及营养成分的影响，发现饮食中没有哪一种成分会带来明显的好处。摄入更多水果与蔬菜、全谷物、坚果、奶制品和鱼类的综合效应似乎有助于增加脑容量，而较少喝类似汽水这种含糖饮料的人的脑容量也较大。
虽然这项研究没有深入探究饮食是否会改变脑容量或者影响脑部功能，费尔诺伊与论文合著者、伊拉斯谟大学流行病学与放射学博士生保利娜•克罗尔认为，这一结果可能会引发围绕饮食如何影响脑部疾病展开新的研究。
克罗尔说：“我确实认为这些研究结果开创了很多机会。目前已知的一点是，健康的饮食有助于加强脑部健康，而且能够防止脑神经退化。不过，真要说健康的饮食能够降低患痴呆的风险，我们还需要展开更大规模的研究并(在更长时间里)跟进。”
研究小组希望继续开展这方面工作，研究饮食变化是否会影响并有可能增加脑容量，从而减缓或逆转认知能力的下降。
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