中国首枚民营自研商业火箭首飞成功

外媒称，中国零壹空间航天科技有限公司（零壹空间）披露，该公司“重庆两江之星”OS-X火箭5月17日7时许，在中国西北某基地成功点火升空。这标志着中国首枚民营自研商业亚轨道火箭首飞成功，为接下来的民营自研商业火箭发射卫星奠定坚实基础。
据新加坡《联合早报》网站5月17日援引中国媒体报道，“重庆两江之星”号火箭于5月17日7时33分点火，7时38分落入预定区域。据地面监测，其飞行轨迹在天空中划出一道“优美弧线”。
据零壹空间总裁马超介绍，“重庆两江之星”箭长9米，采用零壹空间自研固体火箭发动机作为动力，发动机推力达到350KN，能够为客户载荷实现0至20马赫的飞行速度。
马超表示，该火箭可灵活配置燃气舵、空气舵、姿控动力等多种控制系统，并具有很强的控制能力。此外，可根据用户的需求进行定制化设计，满足飞行试验所需的各类复杂飞行弹道。
报道称，零壹空间创始人兼首席执行官舒畅指出，本次首飞除了验证X系列火箭本身外，还收获了三方面成果。
一是完成科研目标；比如验证气动支杆的减阻、降热等，为未来的产品布局设计提供技术储备。
二是验证试验窗口；如试验最大高度（4万米）、马赫数（4至6马赫）等。
三是验证合作模式；比如由高校提出前沿的科学问题，再通过首飞来进行实践验证等。
报道称，此外，在本次飞行试验中，零壹空间进行了国内首次“减阻杆”“低成本能源”“箭上无线通信”等创新技术的研究，为简化火箭系统设计、降低研制成本打下坚实基础。
报道还称，以箭上无线通信技术为例，将火箭从“有线网络”带入“无线WiFi”的新时代。该项技术可减少箭上电气系统设备50%的重量，节约箭上电气设备30%的成本，缩短箭上电气系统60%的设计周期。
另据美国有线电视新闻网网站5月16日报道，创业公司零壹空间在5月17日创造历史，成为中国首家发射自研火箭的私营公司。
报道称，人们经常把2015年成立的零壹空间与埃隆·马斯克的美国太空探索技术公司（SpaceX）相提并论。公司创始人兼首席执行官舒畅并不回避这种比较。
他在接受采访时说：“零壹空间目前的状况与SpaceX最初几年的情况非常相似。SpaceX是美国第一家私营航天科技公司。我们是中国的第一家。”
报道称，零壹空间在中国西北部的一个基地发射9米长的OS-X火箭。公司表示，此次任务的目的是为一个研究项目收集数据。
舒畅说：“这是第一枚完全用国产技术研发和建造的火箭。”
舒畅还说，火箭的研发和建造仅用了3年时间。
零壹空间称，它降低了成本，部分原因是使用了一个专门设计的电力系统，其重量是其他火箭常用系统的十分之一。
报道称，像越来越多的初创公司一样，零壹空间希望利用其火箭帮助企业发射一系列用途的小型卫星，包括改善飞机和火车上的互联网接入等。
报道还称，这家公司计划在今年晚些时候推出一系列火箭，据说可以帮助将卫星发射成本减半。
舒畅说，最终目标是让普通人进入太空。零壹空间希望有朝一日它的火箭能够将人类送入太空，但就目前而言，它需要脚踏实地和“务实”。
舒畅说：“许多人把我们比作SpaceX，但老实说，差距不是一点点。”
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