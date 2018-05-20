刘鹤访美结束 美方证实中方提出降逆差2000亿美元方案

美国白宫官员星期五（2018年5月18日）说，历时两天的美中高级经贸谈判“进展良好”，并证实中方提出了将美中贸易逆差大减2000亿美元的一揽子方案。
此前，美国多家媒体引述一位了解本次谈判进程的美国官员的话说，中国代表团提出了这项削减2000亿美元贸易差额的方案，但是中国外交部发言人陆慷在中国时间星期五称有关传言不实。
不过，中国官方媒体北京时间星期六发表快讯，称参加中美经贸磋商的有关人士透露，此次磋商是“积极的、建设性的、富有成果的。”
白宫首席经济顾问库德洛对媒体表示，中方的提案包括采购美国的能源和农产品，称中方提出了一个良好的数额。但是他承认双方还没有就解决深层经贸分歧达成协议，说这项协议还需要时间去制定。
中国副总理刘鹤率领的高级经贸代表团与美国财政部长姆努钦领导的代表团进行了一连两天的谈判。美国总统特朗普在谈判的第一天表示对此次谈判成功不抱很大希望，因为他说在长时期里“中国被惯坏了。”
在此次谈判中，中方提出美国放松对中国的技术出口管制，并特别要求美方解除对中兴通讯的贸易制裁。此前，美国商务部宣布禁止美国厂商向违反伊朗和朝鲜制裁令的中兴通讯出售零部件和软件，导致这家公司“停止主要经营活动”。
库德洛说，对中兴通讯的贸易制裁属于执法行为，非一般贸易问题，但暗示美方正在考虑放宽对这家公司的贸易制裁。
此前，特朗普总统也表示会在整体经贸谈判中重新考虑对中兴的制裁。
特朗普政府一位高级官员说，目前美中双方还没有安排下一轮高层经贸会谈的时间表。（美国之音）
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