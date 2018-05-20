中美同意减少两国3700亿美元的贸易赤字

综合讯，中国和美国同意，采取步骤，大幅减少两国间的3700亿美元的贸易赤字，北京将购买更多美国产品。
中美两国新加坡时间昨天深夜就经贸磋商发表联合声明。
声明说：“双方同意，将采取有效措施实质性减少美对华货物贸易逆差。”
“为满足中国人民不断增长的消费需求和促进高质量经济发展，中方将大量增加自美购买商品和服务。这也有助于美国经济增长和就业。”
不过，声明没有说“大量”是多少。之前白宫官员说是2000亿美元。但中国外交部星期五否认2000亿。
美国福克斯网站引述白宫说，美国将增加其农业和能源对华出口，并将派出一个谈判队伍去北京制定细节。
福克斯也注意到，目前不清楚可以减少多少贸易逆差。
美国总统特朗普一直坚持要减少对华贸易逆差，白宫称这样的贸易逆差导致数百万美国人失业。但上星期中美官员会晤时，两国很大程度上没有达成协议，因为中国拒绝了美国2年内削减2000亿美元逆差的要求。
星期二，特朗普和中国副总理刘鹤举行了会晤，美国经济委员会主任库德洛说，特朗普的介入在进一步的谈判中涉及重大利益。
美国的谈判代表中，包括财政部长姆努钦、商务部长罗斯和贸易代表莱特希泽。
双方就扩大制造业产品和服务贸易进行了讨论，就创造有利条件增加上述领域的贸易达成共识。
联合声明说，“双方同意鼓励双向投资，将努力创造公平竞争营商环境。”
双方同意继续就此保持高层沟通，积极寻求解决各自关注的经贸问题。
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