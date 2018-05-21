王沪宁：习近平思想是21世纪马克思主义

中共中央宣传部、中央党校、中央党史和文献研究院、教育部、中国社会科学院、中央军委政治工作部4日至6日在北京召开纪念马克思诞辰200周年理论研讨会。与会代表参加了党中央召开的纪念大会，聆听了习近平总书记的重要讲话。6日上午，中共中央政治局常委、中央书记处书记王沪宁出席会议并讲话。他表示，要认真学习贯彻习近平总书记在纪念马克思诞辰200周年大会上的重要讲话精神，加强马克思主义学习和研究，为夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利提供理论支撑。
这次理论研讨会，是近年来马克思主义理论研究成果的一次集中展示。研讨会期间，代表们畅谈了学习习近平总书记重要讲话的体会，加深了对马克思光辉一生和伟大贡献的认识，加深了对马克思主义科学内涵和深远影响的认识，加深了对马克思主义中国化伟大历程和丰硕成果的认识，加深了对学习和实践马克思主义、坚持和发展新时代中国特色社会主义的认识，进一步明确了理论工作者的历史责任。
王沪宁表示，习近平新时代中国特色社会主义思想，是新时代我们党坚持和发展马克思主义的最新理论成果，以一系列原创性战略性的重大思想观点丰富和发展了马克思主义，是当代中国马克思主义、21世纪马克思主义。社科理论界要增强理论担当，潜心研究、勇攀高峰，努力把马克思主义学习和研究引向深入。要在研究阐释马克思主义基本理论上不断取得新进展，在研究阐释马克思主义中国化最新成果上不断取得新进展，在研究阐释党中央重大战略部署上不断取得新进展，在研究回答当今世界面临的重大问题和挑战上不断取得新进展。
中共中央政治局委员、中宣部部长黄坤明主持会议。
研讨会主办单位和有关方面负责同志、专家学者23人作了大会发言。中央有关部门负责同志、马克思主义理论研究和建设工程咨询委员会委员、专家学者代表、地方党委宣传部负责同志等，共230多人参加会议。（新华社）
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