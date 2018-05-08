美国使馆发微博指责中国遭限制 环球时报称没必要加以限制

美国使馆日前在中国微博发布一则谴责中国的声明，结果遭到微博的限制。环球时报总编辑胡锡进撰文认为，没必要加以限制。
中国不久前要求包括美国的航空公司在内的一些国际航空公司，不得在其网站上将台湾香港和澳门列为国家，应该放在中国的国家下面，暗示如不改正，就会封锁其网站在中国的访问。
对此，美国白宫谴责中国此举是“无理取闹”。白宫的声明甚至翻译成中文在中国的社交媒体微博上发布。
对此，有网友发现，对于美使馆的这则微博，微博方面限制其转发。
US embassy's statement is illegal on Weibo now. pic.twitter.com/RqtrK4welT— Shawn Zhang 章闻韶 (@shawnwzhang) May 7, 2018
环球时报总编辑胡锡进对此不以为然。
他发帖说，美国驻华大使馆出了一个攻击中国政府的帖子，被大量转发，似乎对微博管理形成挑战。我想说，这未必是坏事。中国社会需要更多的承受力，而承受力都是各种“意外失控”促成的。美国使馆的那个帖子，昨天环球时报就全都报道了，白宫指责中国民航总局是“奥维尔式的胡说八道”，环球网和环球时报公众号昨天已经说得很详细。@美国驻华大使馆 重炒一遍，我不相信能制造什么真正的“意外”。希望微博管理者淡然处之，广场的一角有人在搞行为艺术，围了几个人观看，就是这么回事。
而中国外交部发言人也发表了声明。
耿爽周日（6日）回应指，在华经营的外国企业应当尊重中国的主权和领土完整，遵守中国法律、尊重中国人民民族感情。
他指无论美方讲甚么话，都改变不了世界上只有一个中国、港澳台地区是中国领土不可分割的一部分的客观事实，中方将继续按照“一个中国”原则处理与外国的关系。
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