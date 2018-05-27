新加坡三人被蚊子咬死 中国驻新使馆发警讯

中国驻新加坡大使馆30日发表公告，提醒在新加坡的中国公民注意防范登革热感染。
公告称，每年的6月到10月是新加坡登革热高发期，大使馆提醒在新中国公民密切关注当地发布的相关预警信息和新闻报道，积极配合新加坡政府采取防范措施。
大使馆还提醒在新加坡的中国公民切实提高安全卫生意识，避免在生活区因产生积水而孳生伊蚊；尽量减少前往裕廊西、勿洛北一带登革热高发区域；出行时携带驱蚊灭蚊药品，避免被蚊虫叮咬；如出现发热、头痛、肌肉和关节痛、鼻子或牙龈出血、皮疹等相关感染症状，应立即就医。
新加坡环境局发布的季度报告称，今年第一季度，新加坡共有599起登革热新病例，较去年下跌8.7％，但进入7月以来，相关病例持续增加。截至5月23日，新加坡共出现1032起病例，主要集中在裕廊西、勿洛北一带，已造成3人死亡。
登革热是一种主要通过伊蚊传播的急性传染疾病。患者一般会在感染后3天到14天发作，症状主要包括发热、头痛、肌肉和关节痛、鼻子或牙龈出血、皮疹等，如进一步恶化，可能出现休克，甚至危及生命。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost