中美代表激辩世贸组织理事会 中方批美：开历史倒车

英媒称，中美8日相互指责对方在冒破坏世贸组织的风险。中国常驻世贸组织代表谴责美方的绑架行为，而美国代表称中方说法是“爱丽丝梦游仙境”。
据路透社5月8日报道，美国代表丹尼斯·谢伊当天首次在世贸组织总理事会会议上进行发言。美国此前否决了世贸组织上诉机构法官的新人选。
谢伊说，这些法官未遵守须在90天内就上诉做出裁决的规定，违反了相关规则。许多专家称，裁决过程延长是因为大量日益复杂的争端在等待这个本就拥挤的体系审理。
中国常驻世贸组织代表张向晨首先热烈欢迎“我们的新同事，尤其是谢伊”。但是，这一热情的开场白随后让位于对美国“危险和破坏性”行为的批评。
张向晨说，当前世贸组织争端解决机制正面临自建立以来最困难的时刻。如果不能启动新成员遴选，上诉机构将陷入瘫痪，整个争端解决机制将陷入危机。“如果世贸（组织）最终失去争端解决这一功能，世贸规则将无法得到有效执行，世贸组织的权威和声誉将遭到损害。最终，我们将无法有效制约单边主义和贸易保护主义。”
张向晨指出，美国近期基于“232条款”采取的钢铝关税措施并非基于“国家安全”考虑，而是针对其国内产业的保护行为，实质上是贸易保护措施。美国在与其他成员就钢铝关税进行的豁免谈判中寻求世贸规则禁止的“自愿出口限制”，明显违反世贸组织规则，让全球贸易回到配额时代，显然是在开历史倒车。
张向晨表示，世贸组织正面临严峻挑战，中方希望与其他成员共同讨论应对挑战，防止单边主义和贸易保护主义破坏多边贸易体制和对国际贸易造成干扰。
世贸组织发言人基思·罗克韦尔说，许多世贸组织成员加入了这场争论，许多成员表达了关切，认为美国的行为可能导致该体系运转失常。
罗克韦尔说：“这两个非常重要的成员把自己的想法坦率地说出来，这是非常不寻常的情形。这是一场我们必须进行的讨论。”
报道称，对于美国所谓中国通过补贴钢铁生产和迫使外企向中国竞争者转让技术从而开展不公平贸易的指控，中国予以否认。谢伊说，中国声称自己是受害者的说法令他感到“困惑”。
谢伊说：“主席先生，我们已经进入了‘爱丽丝梦游仙境’的世界。黑白不分，上下颠倒。”
他说：“看到一个全世界保护主义最盛的重商主义经济体将自己定位为自封的自由贸易和全球贸易体系捍卫者，这令人感到震惊。世贸组织必须避免从这个兔子洞跌入一个虚幻世界，以免丧失所有可信性。”
谢伊说，世贸组织决不能保护破坏全球贸易体系的国家。
白宫7日称，美中贸易谈判将于下周继续举行。此前，双方上周未能达成协议。
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