日本再玩文字游戏 以“多用途运用母舰”避称航母

日本再次玩起了文字游戏。
继“直升机驱逐舰”后，“多用途运用母舰”一词成为日本强化军备的新宠。
据日本共同社5月25日报道，根据日本执政党自民党安全保障调查会等汇总的有关新《防卫计划大纲》的最终建议方案，自民党放弃了此前建议中明确写出发展“多用途防卫型航母”的措辞，而是将名称改为了“多用途运用母舰”。
此前，自民党安全保障调查会会长中谷元4月13日明确表示，应将海上自卫队现有的两艘直升机驱逐舰，改装为能在甲板上承载多架飞机、在海上发挥航空基地作用的航空母舰。
“如果有两艘，不仅可以确保海上交通安全，还能在（西南诸岛的）防空任务方面保持一定的运用能力”。中谷元当时对媒体表示。
共同社报道认为，自民党之所以放弃“航母”的明确表述，意在避免被批偏离数十年来“专守防卫”的基本方针。
不过，尽管文字游戏或许能够掩人耳目，但是日本防卫省已经就引进美国F-35B隐身舰载战斗机一事开始调研。
共同社的报道称，上述最终建议方案明确提出就引进可垂直起降的F-35B战机、并拥有“对敌基地攻击能力”展开探讨。该方案还辩称，“对敌基地攻击能力”不同于先发制人，而是重视反击，将其定位为日本遭受导弹攻击时，为削弱对方发射能力而打击敌方基地的能力。
今年年初，美国“黄蜂”号两栖攻击舰在西太平洋完成了F-35B的上舰部署，并于上月与日本海上自卫队军舰在东海进行了联合演习。
该最终建议方案是针对日本政府计划于年底推出的新《防卫计划大纲》提出的。《防卫计划大纲》是日本国防最重要的文件之一，是日本军事力量建设的指南，决定了日本国防政策的现状和走向。该最终建议方案强调有必要构建“新一代可行的积极防卫体制”。尽管方案中未写明防卫预算的具体数值，但是以北约国家为参考，将预算目标设定为占国内生产总值（GDP）的2%，以确保“必要且充分”的预算。
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost