菲律宾海军20年来首阅兵 杜特尔特重申不会同中国开战

22日，在马尼拉湾畔的椰子宫举行的建军120周年庆祝活动中，菲海军20年来首次展示军力和装备。海军指挥官罗伯特·恩佩德拉德中将说：“我认为今天的活动是历史性的，意义重大，因为我们将通过海上阅兵展示海军军力，同时突出海军-海军陆战队的两栖实力”。菲律宾海军上次举行海上阅兵是在1998年。
三军总司令、总统罗德里戈·杜特尔特现场检阅了海军的空中和海上装备。国防部长德尔芬·洛伦扎纳也出席了阅兵式。
海军特别行动组和海军陆战队特别行动组进行了“友军和敌军”之间的模拟战斗，旨在展示“菲律宾海军人员的融合技能，以及可靠的现役尖端装备”。
恩佩德拉德承认，菲律宾海军仍“远远落后于”地区邻国，但正在进行现代化改造。
就在上个月，菲律宾海军从以色列购进“长钉”短程导弹系统，这也是菲海军历史上装备的首款导弹系统。该系统将集成在菲海军装备的多用途攻击快艇上，7月投入使用。
菲律宾海军期待的其他装备包括，到2020年拥有两架携带鱼雷的反潜直升机，以及两艘导弹护卫舰。
报道称，近些年来，菲律宾一直竭力对其军队进行现代化改造，因为该国面临多重国内和国际安全威胁，包括南中国海的海上争端。
在海军高级官员面前，杜特尔特发表讲话时开玩笑说，100年后，“侵略”其他国家的将是菲律宾。
他说：“所以我要求你们所有人尽自己一份力，这样我们就能在接下来的120年建立一支持久的海军部队，也许我们可以开始‘侵略’其他国家”。
报道称，尽管杜特尔特敦促海军继续“捍卫我们的领海主权”，但他表示，他不能因南中国海争端与中国开战，因为这只会带来暴力。
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