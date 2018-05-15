马哈迪会转向美国吗？

反对派的希望联盟在马来西亚5月9日的历史性大选中获胜数小时后，新当选的首相马哈迪•穆罕默德发布了他的第一条外交政策讯息：他将仔细审查和评估上届政府与其他大国达成的所有协议。
这尤其被视为对中国的警告。近年来，在前首相纳吉•拉扎克执政时期，中国向马来西亚经济注入了大量资金。但是，如果历史是一种指引，那么马哈迪会在中美之间达成巧妙的平衡，目的是从两国获得最大利益。
马哈迪10日在新闻发布会上说，他的政府不反对中国的“一带一路”倡议，但可能会争取围绕已签署协议中的一些条款重新展开谈判。马哈迪还强调，他会考虑“与其他国家”达成交易。
投票前，马哈迪和希望联盟的其他候选人对一些中资项目的意图提出质疑，其中包括耗资130亿美元修建的东海岸铁路项目。马迪尔在竞选期间说，该项目是在浪费资金。
他说：“我们要评估东海岸铁路顼目，看看是不是有必要。如果没有必要，那么修到了哪儿，就停在哪儿。”分析人士说，任何此类激烈举动都很可能会导致与北京的关系恶化，而北京是该国近年来最大的外来投资者。
政治分析家穆赫德•伊扎尼•穆赫德•扎因说：“如果这是真的，那将使马来西亚与中国的关系复杂化。”
他提到，希望联盟的宣言说，其外交政策目标是确保马来西亚保持中立，并把该国定位为美国与中国之间的一个强大的中等大国。
虽然有很多人在谈论马哈迪领导下的马来西亚外交政策可能出现的新方向，但一些政治分析人士认为，人们高估了急剧调整的可能性。
纽约州立大学奥尔巴尼分校的政治学教授梅雷迪身思•韦斯说：“我认为，即便希望联盟加紧仔细审查，也不会大举取消(贸易协议)……我认为，保持这个投资渠道尽可能畅通显然符合中国的利益。”
她还说，中国在马来西亚的投资是巨大的，“马来西亚不太可能突然变成一个咄咄逼人的对抗者”。 北事实上，当马哈迪在1981-2003年担任首相时，是以发表反西方言论而闻名的。
20世纪90年代，他和新加坡当时的总理李光耀在所谓的“亚洲价值观”辩论中是要主要发声者。该辩论认为“西方”的人权和民主理念不符合亚洲文化。
但在公开批评所谓的“西方价值观”的同时，他也致力于与美国和欧洲建立更牢固的经济关系。分析人士指出，与此同时，马哈迪在希望联盟中的大多数同僚与西方国家打交道时会更加自如。
预计马哈迪将于本周宣布新外长人选，目前尚不清楚他将任用何人。韦斯说，有传言称，担任该职务的将是相对鲜为人知的沙赫鲁丁•萨利赫。他是马哈迪的马来西亚土著团结党的秘书长。
目前同样尚不清楚美国总统特朗普将对马来西亚政府的变化做出何种反应。选举结果公布时，特朗普尚未在推特上发文谈论此事，不过白宫的声明对马哈迪表示祝贺。
至少自21世纪初以来，马来西亚一直是美国在东南亚最忠实的盟友之一。在这个时期的大部分时间里，它坚决支持美国，有时公开发表反华言论。马来西亚与北京的密切关系是近年才形成的。
以前担任首相时，尽管马哈迪频频发表反西方言论，但他在与美国建立密切关系方面发挥了重要作用。
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