应对债务违约风险 美国或用“美洲元”取代美元

俄罗斯《新消息报》网站5月13日刊载文章称，美债违约风险极高，美国或采取激进举措，比如美国或用“美洲元”取代美元。
美债违约风险极高
报道称，美国国债总额从2011年11月的15万亿美元增至2018年3月的21万亿美元，7年内增长了40%，而美国国内生产总值（GDP）同期增幅仅为12%。由此可见美国债务增速是其经济增速的三倍。
2017年美国贸易逆差突破5600亿美元大关，同比增长12%。如此一来，市场对美国整体经济负面预测的担忧加重。实际上，美国总统特朗普的竞选纲领以承诺解决债务问题为基础，而他的胜利证明市场担心的理由是充足的。
报道称，表面上，美国仍是世界规模最大的经济体，但仅联邦政府的债务规模就相当于GDP的108.8%，这还没有考虑各州、县和城市的债务。利息支出比重超过美国财政支出的1.6%。
美国国会预算局在报告中直言，2028年起美国国债违约的可能性接近100%。早在2016年5月特朗普接受消费者新闻与商业频道采访时就设想了债务重组的可能性，这是否令人惊讶？美国未来是否违约已不是个问题，仅来讨论一下违约后事态发展的版本。
美或采取激进举措
报道称，不要觉得债务重组在世界上没有先例。尤其是当债务问题涉及的并非个人或企业，而是国家这种基本结构。时任美国财长尼古拉斯·布雷迪1989年为发展中市场提出了这一问题的最有效解决方案。在完全核算后，所有债务按照取决于国家偿付能力的担保程度分类。流动性最差的部分被减免，其余部分应改为其他类型的债券。通常将股票换成息票面额更小而借贷期限更长的债券。
这个构想后来被称为“布雷迪计划”，使用它的国家有阿根廷、巴西、保加利亚、哥斯达黎加、多米尼加、厄瓜多尔、墨西哥、摩洛哥、尼日利亚、菲律宾、波兰、乌拉圭和俄罗斯。
显然，美国国债预计将面临同样的命运。美元作为世界主要储备货币的地位特点必将反映在“布雷迪计划”的细节上，这是另外一个问题。
报道称，上述所有例子涉及的都是规模不大的经济体，它们不会使主导世界金融的国家陷入困境。起主导作用的国家令债权人有对债务人进行经济甚至政治施压的可能。而现在，谁来对美国施压以及如何进行这种施压的问题变得愈发尖锐。
有观点认为，美国仿佛完全可以拒偿债务。拥有核武器的美国有能力抵抗任何军事和政治压力。但美国承受不了猛烈批评。如果美元不复存在，那么所有美元计价的资产将与美元一起变得不值钱，而这种资产如今至少占全球资产的42%。
报道称，而且遭受打击的不仅是类似于市值约1270亿美元的通用电气这样的美国国内集团，还有像嘉吉和科克工业这样的跨国巨头。仅嘉吉的年收入就超过1097亿美元。根据福布斯榜单，2017年全球最大非上市公司榜单中有225家美国企业入围，年收入总额达1.57万亿美元。
引发货币金融风暴
显然，正是这些公司最有意维持美元的偿付能力，也就是说它们会利用自身的影响力对作为一个国家的美国施压。因此，美国最终将以这样或那样的形式被迫偿债。不过同样显而易见的是，两个全球化进程将被启动，其结果现在无法准确预测。
报道称，首先，美元很可能被某种其他货币取代。有关“美洲元”的传闻并非没有根据。这种举措至少可以让美国境外绝大多数的现有美元不会立即变为废纸。境外美元预计占全球现有美元的60%。
其次，目前美国集中了1.8万亿美元全球外国直接投资当中的21.5%（2015年的数据）。主权违约将导致业务不景气和与国债没有直接关联的行业发生多米诺效应。企业抵押贷款和消费贷款领域首当其冲，然后蔓延到整个商业。例如，负债收入比率超过64%的美国国内油气开采可能长期瘫痪。在这一背景下，2008年的次贷危机将不过是场儿戏。
报道称，由于美国对欧盟和中国来说是主要销售市场，美国偿付能力急剧下降将不可避免地连累全球所有经济密集区。货币金融风暴期间，所有人将不得不仅依靠自己的内部市场生存下来。我们所有人在经济上都过于相互牵连，因此希望能够安全地围观这场风暴。
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