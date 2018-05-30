多靠技术少用人：西班牙军队启动军改 将大量列装无人机

据西班牙《阿贝赛报》网站5月26日报道称，在最近一次西班牙经济危机（在此期间军费预算从2008到2015年减少32%）以及数字化、机器人和网络技术快速发展的冲击下，西班牙武装部队正在经历新的转型期。
报道称，西班牙陆军规划部门已经启动了一个面向2035年的改革计划，并以陆军的一个旅作为试点单位。这项计划的目标可以概括为“更少的士兵、更多的科技”。
西班牙陆军一位消息人士说：“该计划的主要特点是以技术作为基础，以更少的人员兵力获得更大的作战能力。”截至去年，西班牙陆军的兵力为74619人。西班牙武装部队总共有117760人（海军20094人、空军20131人、综合指挥机构2916人）。
那么到2035年一个陆军旅将有多少人呢？将有2600到2800名官兵。也就是说，比现在少500至800人。
报道称，西班牙陆军的这一计划被称为“试验旅2035”。今年11月，该计划将进入试验阶段。在该阶段，试验部队将开始试用陆军的未来车辆——被称为“8×8轮式战车”的装甲车。这种装备将取代西班牙军队目前装备的6轮BMR战车。“8×8轮式战车”的第一批原型车已经在制造中。试验阶段计划于2019年下半年结束。
遥控无人机系统的大量应用将成为改革计划的另一个重点内容。目前，西班牙陆军部队中已经装备一些无人机，例如“搜寻者”无人机和“大鸦”无人机。这些无人机主要用于执行侦察任务，并已在阿富汗和马里的行动中发挥了作用。目前，西班牙陆军正在引入PD-100“黑蜂”微型无人机（长10厘米，宽2.5厘米）。这种无人机将装备给陆军特种行动指挥部，通过遥控方式进行控制。
同时，从近年来的冲突（特别是城市战和非对称战）中吸取的教训，也将在陆军的改革计划中有所体现。该计划还将分析混合威胁、地下作战以及对无人机攻击的防御等。
应对“虚假新闻”和所谓“信息战”也将成为“试验旅2035”计划中的一项挑战。该计划将创建营级或连级的信息战作战单位，以应对敌人散布的“虚假信息”。
然而，西班牙武装部队的重大改革并不仅局限于陆军。西班牙空军也将于明年接收其第一架通用原子能-航空系统公司制造的MQ-9“死神”无人机。该无人机将以塔拉韦拉－拉雷亚尔（巴达霍斯）和兰萨罗特岛为行动基地。
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