美国前助理国务卿：朝鲜弃核分阶段推进最现实

美国特朗普政府一度宣布取消6月12日的美朝首脑会谈，现在正与朝鲜方面就重启会谈进行协调。美朝外交战日益激烈，其前景和对有关国家的影响如何呢？《日本经济新闻》5月28日就此话题对小布什政府时期负责与朝鲜谈判的前助理国务卿克里斯托弗·希尔进行了专访，采访内容摘编如下：
问：特朗普政府一度决定取消美朝首脑会谈，现在又对重启会谈表现出积极姿态，您对此有何看法？
答：特朗普总统之所以决定取消会谈，或许是因为认识到朝鲜虽然愿意进行对话但无意推进无核化，即使举行会谈也没有结果。如果是那样的话，取消会谈是对的。
问：您怎么看特朗普政府对朝鲜提出的分阶段推进无核化所持的否定态度？
答：如果可以在无核化完成之前都不给朝鲜好处，瞬间可以清除核武器，那是再好不过了。小布什政府也不是心甘情愿地采取分阶段措施的，但当时那是最好的方法。
问：您是说，如果朝鲜首先采取第一阶段的措施，做出确实有利于弃核的行动，则可以给朝鲜一些回报？
答：这是比较现实的、更好的方法。如果有哪一方提议采取这样的方法，期待双方可以达成协议。
问：怎么做能在今后的谈判中成功地实现分阶段弃核呢？
答：如果能够进行充分的验证，则可以让国际原子能机构（IAEA）管理核武器并转移至国外。美国当时并没有顺利进行检验工作。朝鲜方面要求仅检验他们申报的部分，而美国怀疑未申报的部分也有核计划。如何检验的话题美国没能继续下去。
问：美国在这一问题上有必要与中国进行合作，但美中之间存在贸易摩擦。
答：美国这个时候选择与中国有贸易摩擦战很愚蠢。派遣前国务卿基辛格等中国信赖的人物，向中方传达美国希望如何以持续的形式解决朝鲜问题，这很重要。
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