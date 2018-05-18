美大学对亚洲学生渐失吸引力 中日正崛起为新高教中心

日媒称，对于有抱负的亚洲年轻人来说，在美国学习一直是一个自然而然的选择。不过，有越来越多的亚洲学生做出了这个决定：待在家乡附近。
据日本《日经亚洲评论》杂志网站5月15日报道，要想理解其中的原因，得从最新的泰晤士高等教育世界大学排名开始说起。亚洲有三所学校首次进入前30名，前100名里也有好几所亚洲院校。更多的亚洲院校开始提供国际上公认的学位课程，且教学语言通常为英语，与英语国家的学校相比，它们的学费更低。
如此一来，那些渴望在海外求学但手段有限或者不愿意远离家人的学生又多了一些选择。此外，频繁发生的枪支暴力事件和总统的反移民立场是阻碍人们去美国的两个常见原因。
乔治敦大学教育学助理教授斯蒂芬妮·金说：“除了美国和英国，学生们还有很多别的留学目的地可以选择。这一趋势表明了流动的多样化和新的高等教育中心的崛起。”
报道称，有关学生在亚洲内部流动的数据显示，在特朗普就任总统前，中国和日本等国家就开始逐渐成为受欢迎的出国留学目的地。
美国的移民辩论如此火热，只会让更多的学生在去美国前考虑再三。
特朗普政府收紧了H-1B签证项目，该项目支持美国公司雇用技术熟练的外国雇员。特朗普2017年曾说，这种签证“永远不应该被用来取代美国人”。
在就业前景如此不明朗的情况下，为什么要花钱在美国念书呢，为什么要负担高额的学生贷款呢？
报道称，无论主要考虑的是枪支、移民政策还是花费，都有一点很明确：在美国学习的留学生数量正在减少。2016至2017学年，在美留学生人数下降了3.3%——这是这一数字十多年来第一次出现下降。根据纽约国际教育学会的数据，本学年该数字预计又将下降6.9%。
报道还称，在过去十年里，中国学生去美国留学的人数一度增加了4倍，超过了35万人，之后这一速度逐步放缓。一些专家认为，未来情况会发生逆转，因为北京将斥资数十亿美元升级名牌大学，打造“世界一流”学府。
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