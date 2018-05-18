澳政府不“反华”改向中国示好:做朋友对双方都好

在中澳关系呈现紧张之际，澳大利亚贸易部长斯蒂文·乔博近日访华的消息吸引着诸多澳洲媒体的关注。继访华首日就肯定“澳大利亚与中国的贸易关系依然强劲”后，乔博17日晚也表明了盼望中澳关系得到修复的立场。
综合澳大利亚人及澳洲新闻网报道，17日，在上海参加年度“中澳商会西太平洋澳华企业成就奖”颁奖典礼时，乔博对中国不吝赞美之词。他不仅将中国形容为是“真正的全球巨人”，还称中澳关系已经有了更进一步的发展。
“简单地说，我们（中澳的）伙伴关系会让双方受益，并且会使澳大利亚人和中国人都变得更加富有，”这位澳大利亚贸易部长称，“澳大利亚人不会以牺牲中国人为代价而获得利润，反之，中国人也是如此。”这位贸易保护主义的反对者也认为，中国的崛起与发展对中澳伙伴关系有利，也对人民有益。
对于中澳关系，乔博也表示：“如果我们发现自己处于波涛汹涌的水域，我们应该把各自的船组合在一起，避开风暴，相互帮助找到通往彼岸的路。。。。。。中澳两国间的关系是成熟且广泛的，并且尊重各自的历史观和世界观。全面致力于当前的对话，对我们双方从伙伴关系中获得利益最大化是至关重要的。”
此外，乔博也赞扬了“一带一路”倡议，称“澳大利亚政府正致力于通过‘一带一路’确定并获取其所带来的商业机遇。。。。。。我们期待着共同致力于符合两国国家利益的项目”。
据参考消息早前报道，尽管这已是乔博过去3年里对中国的第13次访问，但此次访华却格外不同。澳洲媒体称，作为2018年首位访问中国的澳洲高级别官员，乔博此行被寄予着为已跌至冰点的中澳紧张关系“融冰”的厚望。行前，他也在澳国内立下“军令状”，称将确保中澳关系得到应有的重视。“我不想隐瞒过去几个月关注点一直在分歧上这个事实。作为贸易和投资部长，我将确保我们与中国的关系得到应有的重视，”乔博这样说。
据海外网早前报道， 自2017年下半年来，由于澳大利亚总理特恩布尔及其政府成员对中国的一些抹黑言论以及渲染“中国威胁论”，中澳两国关系逐渐变得紧张。2017年12月，澳大利亚总理特恩布尔不断导演“反华”闹剧，他不仅在正式向议会提交的新法案中规定，要求中国官方媒体向澳政府注册，还在悉尼探访当地社区时，向澳媒鼓动“中国威胁论”，并用英中双语号召人民“站起来”。
今年1月底，澳大利亚副总理和国防部长接连渲染“中国威胁论”。澳大利亚外长毕晓普随后站出来和这2位高官的言论“划清界限”。4月，澳洲总理也承认，当前中澳两国的关系确实有一定程度的紧张，这也引发澳大利亚矿业大亨安德鲁·福里斯特出面，呼吁澳政治人士停止反华言论，以免影响两国未来的商业对话。
澳大利亚前驻华大使芮捷锐5月14日则撰文指责，澳外长毕晓普不仅已两年多没有访问中国，而且以各种言论激怒中国，在对华关系上已经越过“红线”。毕晓普随后驳斥称，澳中全面战略伙伴关系的基础没有改变。
对于中澳关系，中国外交部发言人5月8日表示，所谓中方在澳大利亚进行政治干预的说法已经有一段时间了，中方已多次作出回应。中国在澳大利亚进行政治干预的说法纯属无稽之谈，搬弄是非。我们希望有关方面摒弃零和思维，摘掉有色眼镜，同中方及国际社会一道，共同促进世界各国友好合作。外交部4月份也曾表示，一个健康稳定的中澳关系，符合两国人民根本利益。希望澳方同中方相向而行，在相互尊重、平等相待基础上，多做有利于增进双方互信与合作的事，确保中澳关系沿着正确轨道向前发展。
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost