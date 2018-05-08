美国重提“大国竞争”意欲何为？

美国石英财经网站5月5日刊登题为《美国谈论“大国竞争”意味着什么》的文章称，假如美国打算重打一场冷战，那么它可能得单打独斗。在一个“美国优先”的时代，目前尚不清楚谁将在下一场冷战到来时加入美国一边。
美国国防部5月4日宣布，美国将建立一个新的海军司令部并在大西洋重新部署第二舰队，从而将今年1月发布的新版《国家安全战略》报告付诸行动。国防部长詹姆斯·马蒂斯说：“我们将继续正在进行的打击恐怖分子的行动，但现在美国国家安全的首要重点是大国竞争而不是恐怖主义。”具体而言，美国将重点遏制中国和俄罗斯的发展。
文章称，如果说这一切听起来有些耳熟的话，那就对了。这是在重复两个世纪以来的地缘政治语言。
文章称，1814年，在拿破仑战争行将结束时，欧洲出现了五个大国：英国、法国、俄国、奥地利和普鲁士（后来的德国）。这些大国通过它们在全球其他地区的殖民帝国争夺欧洲的控制权，而它们的竞争最终演变成了第一次世界大战。
文章称，20世纪，新的大国出现了，其中最引人注目的是美国和苏联，而它们之间的冷战定义了从第二次世界大战结束直至1991年苏联解体时的国际关系。
虽然自2001年9月11日以来，全球反恐战争令美国无暇旁顾，但美国的军事和外交圈子里却一直涌动着怀念昔日美好时光的暗流。当年的美国清楚自己在和谁作战，也知道要采取什么战术才能获胜。当年的苏联虽然强大，但与“基地”组织和“伊斯兰国”组织的恐怖分子暗网不同，它似乎也遵守着同样的规则。
文章称，冷战还给美国军事承包商带来了好生意。美国为打击恐怖主义投入了数万亿美元，却没有多少耀眼的武器可以展示。随着美国军事战略将重点转向中国和俄罗斯，美国军方再次拥有了自己想要的敌人。
文章认为，不过，假如美国打算重打一场冷战，那么它可能得单打独斗。60年前，美国拥有一个它通过外交和慷慨的对外援助培育起来的盟友和卫星国网络。正如本·斯泰尔在《外交政策》双月刊上所阐明的那样，当美国走出上一场冷战时，它的盟友都毫发无损。
文章称，在一个“美国优先”的时代，目前尚不清楚谁将在下一场冷战到来时加入美国一边。
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