美朝就驻韩美军问题立场互换？

外媒称，朝美两国就韩美同盟的象征——驻韩美军展开“逆转”心理战，双方都呈现出与过去相反的立场。此前美国一直坚决表示“驻韩美军是亚太地区的核心轴”。也就是说，美国绝不会考虑撤出驻韩美军，连提都不用提。而相反，朝鲜则一直主张驻韩美军撤离。然而，这种熟悉的构图在朝美首脑会谈之前突然变得有些混乱。
据韩国《中央日报》网站5月7日报道，朝鲜3月告知韩国访朝特使团，朝鲜最高领导人金正恩“对韩美联合军演表示理解”。韩国总统文在寅4月19日表示：“（朝鲜）并未（为实现无核化）要求撤出驻韩美军或提出美国无法接受的其他条件。”青瓦台还预测称，金正恩可能会在朝美首脑会谈时对特朗普总统表示将容忍美军继续驻守韩国。
报道称，每当朝美两国关系迅速改善时，朝鲜就会避开驻韩美军相关话题。
报道称，美国之前一直将驻韩美军作为韩美同盟的核心，但《纽约时报》5月3日的报道称，特朗普总统指示美国国防部研究缩减驻韩美军事宜，令韩国政府十分紧张。特朗普本人否认了这一说法。有分析称，特朗普领导的美国即使不能立即缩减驻韩美军，也可能会将该议题作为多用途王牌用于在各种对韩议题中贯彻美国主张，例如韩美分摊防卫费和修订自由贸易协定等问题。
另据美国《华尔街日报》网站5月6日报道，如果能与平壤达成和平协议，朝鲜半岛是否还需要美国驻军？这个问题曾是华盛顿和首尔的一个禁忌，但在朝美计划举行首脑会谈前夕，一些朝鲜问题观察家预计金正恩会向美国总统提出这一想法。
报道称，然而总的来说，在韩国和美国，撤军和缩减驻军人数的想法一直被认为是不可接受的。美韩政府一直很谨慎，强调美韩军事同盟在维护地区稳定方面的重要性。
一些美韩观察家和政界人士对驻韩美军裁军的可能性表示了担忧。
韩国最大报纸《朝鲜日报》5月3日发表社论称：“有令人担忧的迹象表明，美军从韩国撤走有可能被当做一个与朝鲜谈判的筹码。”韩国领导人“必须明确告诉特朗普，不应该拿这个问题与金正恩谈判”。
中央情报局朝鲜半岛站前副站长布鲁斯·克林纳说，提出减少驻韩美军人数的问题“将加剧韩日两国目前对美国保卫两国的承诺和决心的担忧”，“这一事态发展令人不安”。
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