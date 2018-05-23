这个武器全世界首次参与实战 被打的国家完全懵了

据外媒报道，以色列空军司令少将阿米卡姆-诺金（Amikam Norkin）在5月22日表示，以色列是世界上第一个使用F-35隐形战斗机进行“攻击”的国家。这也是全世界的F-35首次参与实战。
今年5月9日深夜到10日凌晨之间，以色列出动战机和导弹“对伊朗在叙利亚境内的数十个目标”实施了打击。根据情报以色列袭击了叙利亚的数十个伊朗目标：包括伊朗精锐部队在叙利亚使用的武器储存地，后勤场所和情报中心。叙利亚官方电视台称，二十三名武装分子在袭击中丧生。随后伊朗向以色列境内发射了多发火箭弹进行报复，而以色列则发动了第二次袭击对伊朗和叙利亚进行了反报复。
就在10多天之后，以色列空军司令少将阿米卡姆-诺金（Amikam Norkin）在5月22日表示，以色列是世界上第一个使用F-35隐形战斗机进行“攻击”的国家。这也是全世界的F-35首次参与实战。根据以色列媒体报道，此次袭击中摧毁了5个装备俄制防空导弹的叙利亚防空部队：SA-22（铠甲-S1），SA-2（S-75），SA-5（S-200）和SA-17（9K37 “山毛榉”）。另据报道，此前在以色列对叙利亚的空袭行动中，叙利亚防空部队大批防空武器被摧毁而毫无动作，这可能就是F-35所为。
去年12月6日，9架F-35战机正式列装以色列空军“金鹰”140中队，如果上述消息属实，F-35在仅仅列装以军半年之后就跨国执行了对地空袭任务。不过随着以军将F-35投入了对叙利亚的攻击之中，与俄罗斯部署在叙利亚的苏-35战斗机相遇的可能性大增。
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