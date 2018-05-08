杜特尔特盛赞中俄对菲援助 称美国不会帮菲律宾

外媒称，菲律宾总统杜特尔特说，万一菲律宾遇到外部威胁，中国将出手相助。他批评美国，说美国因为害怕战争不会保护菲律宾。
据《菲律宾每日询问者报》网站5月7日报道，杜特尔特4日在达沃发表演讲说：“中国说，‘我们会保护你们，我们不会听任菲律宾被毁灭。我们就在这里，你们可以随时要求我们提供帮助。’”
报道称，菲律宾和美国是防御条约盟国，但杜特尔特总统开始疏远美国。
杜特尔特回忆了自己如何是决定向中国和俄罗斯寻求帮助的。据他说，一些美国参议员提出一项法律，禁止向菲律宾国家警察销售突击步枪，因为这些武器可能用于对付菲律宾人，此后他决定转向中俄。
他感谢中国和俄罗斯无偿向菲律宾提供枪支。
他说：“直到今天，中国和俄罗斯没有向我要求任何回报，哪怕一张纸或一支笔都没有。我告诉他们，我现在还不准备与他们结成军事联盟，因为我们和美国有这个协定。如果跟美国有条约，我就不能签订其他条约。”
他对于美国是否将在菲律宾面临外部威胁时出手相助表示怀疑。
他说：“如果美国帮助我们——我对此表示怀疑——他们有导弹。但步兵呢？美国对此极其反感。他们打输了那么多战争……美国不会保护我们。”
杜特尔特赞扬中俄承诺在菲律宾需要的时候提供帮助。
他说：“当你跟中国或俄罗斯对话的时候，他们信守诺言‘我们会帮助你们的。’美国、意大利……他们都怕死。”
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