法媒揭秘以色列情报公司“黑立方”：或帮特朗普攻击奥巴马

法媒称，“黑立方”公司这家私人情报机构近半年来屡屡牵涉舆论风暴：剑桥分析公司尼日利亚丑闻、温斯坦事件以及奥巴马时期的伊朗核协议。
卷入政治漩涡
法国《论坛报》网站刊登题为《从剑桥分析公司到奥巴马核协议……谁隐藏在“黑立方”公司背后？》的报道称，“黑立方”这个情报章鱼的触角到底伸向哪里？在剑桥分析公司丑闻调查中被曝光后，以色列私企“黑立方”公司被卷入另一起重大事件的核心。这次，“黑立方”公司被怀疑在伊朗核协议谈判期间监听、监视了奥巴马政府阁员。
据《卫报》多米尼加版爆料，自2017年5月开始，特朗普政府可能利用了一家私人机构对奥巴马政府时期的外交官进行“肮脏的行动”或说诋毁行动。
按照《卫报》的说法，就是要揭露那些伊朗核协议中，美方谈判者获得了哪些好处。《纽约人》周刊对此予以确认，而由以色列情报机构摩萨德前情报人员创立的“黑立方”公司，就是具体的操盘手。
报道称，一项对剑桥分析公司的调查剑指现任尼日利亚总统2015年的私人数据，这可能是“黑立方”公司面临的新一轮爆炸性政治事件。这家总部设在特拉维夫的机构已看到被揭秘的浪潮汹涌而来，但一直在坚挺着。在消息曝出24小时后，“黑立方”公司在一份公告中表示：“一贯政策是从不与第三方谈论自己的客户，从不确认或否认有关公司业务的传闻。”并且言明：“‘黑立方’与特朗普及其顾问和亲信没有任何关系，在伊朗核协议问题上亦如此。”
报道指出，除了政治事件之外，“黑立方”公司也卷入了温斯坦事件，这是去年11月开始刮起的媒体风暴。在该事件中，“黑立方”公司承认受这位好莱坞制片人的委托，对那些发声指责的女性进行了调查，事后也为参与此类行动道了歉。该事件最终牵扯出另外一位大人物——以色列前总理巴拉克，但他宣称只是把“黑立方”的名字推荐给了温斯坦。
报道称，对于带有政治色彩的事件，“黑立方”公司的回应直截了当。对于剑桥分析公司尼日利亚事件，“黑立方”公司痛斥此为“公然的谎言”和“诽谤”。剑桥分析公司法律事务部门负责人甚至致信《耶路撒冷邮报》，强调“没有任何雇员或旗下企业为‘黑立方’工作”。
由情报精英组成
报道称，另外，“黑立方”并不讳言自己的背景——“背后是谁”，它在网站首页上公开声明：“本公司由精心挑选的老兵组成，均是来自以色列精英情报机构，擅长为商业事件和复杂纠纷量身定做解决方案。”
2015年，“黑立方”公司在巴黎设立了海外第三家办公机构，其办公地址就在法国司法部的对面。然而，这三家办公机构并不能掩饰其业务遍布全球：美国，尼日利亚以及伊朗等等。
报道称，除了自己的120名员工，“黑立方”公司还推介了一个不算是“正统”的顾问团队。在这些人当中，有摩萨德前领导人梅尔·达甘、前总理沙龙的顾问以及以色列国家安全委员会前负责人等。此外，还有某位“E.J”，这是唯一匿名的人士。目前仅知他领导着一个“情报人员”精英组织，主要是搜集加沙地带和被占领区的特别行动情报。此外，还有一名普华永道前英国籍顾问保罗·雷尼耶。
报道称，看看这最新一部詹姆斯·邦德的影片吧，所有要素都不缺：遍布全球的网络，悔过自新的黑客，秘密数据……还有政治商业交易。然而在以色列，网络安全市场首先是一种客观存在的经济产业，而不是什么间谍剧。2017年，以色列吸引了全球网络安全产业投资的16%，仅次于美国；以色列420家网络安全企业中有70家是去年初创的公司。
报道称，好像没有什么能阻挡“黑立方”公司或剑桥分析公司这样的企业发展壮大，丑闻也不会有太大的影响。据《纽约时报》透露，深陷脸书数据泄露事件的剑桥分析公司本月2日宣布关门，但早在去年8月其高管就创立了另外一家新的数据公司。网络安全专家法布里斯·埃佩尔布安表示：“我们面对的是技术颠覆时代，就像奥本海默开创了原子弹时代一样。”
报道指出，可以用数字说明以色列的网络安全产业规模。以色列现有420家网络安全企业，是1996年的20多倍；2017年以色列网络安全企业融资8.145亿美元，同比增长28%；以色列网络安全企业的门槛是360万美元；以色列有20%的新技术企业是网络安全公司；贝尔谢巴的“网络星火产业园”去年创造了90亿美元的价值；以色列8200部队可能创设了1000多家企业，培训了成千上万的黑客和网络情报企业家。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost