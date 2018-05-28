俄公布全球通信卫星系统项目：288颗卫星组成 7年内建成

《俄罗斯商业咨询日报》发表题为《俄全球通信卫星系统项目细节公布》的报道称，俄罗斯国家航天公司透露了造价2990亿卢布（约为312亿元人民币）的全球卫星系统项目的细节。这个名为“太空”的系统将由288颗卫星组成，由私人投资者和基金注资。
俄国家航天公司的子公司——俄航天系统公司22日推介了一个新项目：俄“太空”全球通信卫星系统。该系统预计将由位于高度870公里轨道上的288颗卫星构成，信号覆盖整个地球表面，计划到2025年建成，可提供电话和互联网接入服务，其中包括物联网、交通路况和无人驾驶汽车监控等方面的服务。俄航天系统公司称，采矿和能源、公用事业、农业、交通运输、电子商务、医药、教育和娱乐业等领域的公司均对该项目感兴趣。
为了实施这个项目，俄航天系统公司打算组建一个有“能源”火箭航天公司以及电信业企业参与的财团。同时，该公司将致力于在俄产软件解决方案和零部件的基础上打造新项目。
“太空”是全球多功能通信卫星系统的运营品牌。建造该系统的计划于2017年秋季首次宣布，并被纳入国家“数字经济”计划中的“数字基础设施”方向的行动计划之中。去年12月，梅德韦杰夫总理领导的利用数字技术提高生活质量和营商环境政府委员会批准了国家“数字经济”计划。
2017年预估该项目的总造价约为2990亿卢布。行动计划指出，这将来自预算外资金。2018年1月至3月，俄对外经济银行监理会本应根据俄国家航天公司提交的方案通过关于项目投资的决定，但决定并未作出。与项目策划者关系密切的消息人士透露，各方在投资建立该系统是否合理一事上仍有分歧。
俄航天系统公司负责战略发展和创新事务的副总裁叶夫根尼·涅斯捷罗夫说，2990亿卢布——这是针对该项目为期六到七年的资本投资。他说：“我们需要建立一个庞大的基础设施。”
据他介绍，在未来三、四个月里，该公司打算厘清项目的商业模式，并在秋季与合作伙伴一起着手设计落实方案。
上述项目在国外也有潜在竞争对手。埃隆·马斯克的太空探索技术公司（SpaceX）打算推出包括1.2万颗卫星的“星际连接”计划，为全球所有人口提供高速互联网接入服务。一网公司则计划发射720颗低轨道卫星，提供覆盖整个地球的信号和上网服务。
涅斯捷罗夫表示，俄航天系统公司在落实自身项目时会“考虑到外国同行的计划”。他认为，“太空”系统与SpaceX的项目更像。
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