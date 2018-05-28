俄方断然否认击落马航MH17 称一关键事实无人提及

俄媒称，俄罗斯总统普京25日明确指出，在乌克兰坠毁的马航MH17班机不是俄罗斯导弹击落的。
据塔斯社5月25日报道，普京在圣彼得堡经济论坛上回答相关问题时说：“当然不是。”他强调，由于俄罗斯没有获准参与这一事件的全面调查，因此“我们没有理由相信此类调查的结论”。
普京说：“我们没有参与其中，我们提出的证据没有被负责调查的委员会所采纳。”他称MH17客机失事是一起“可怕的悲剧”，呼吁多多关心这起悲惨灾难遇难者的家庭。
普京指出，乌克兰没有履行国际民用航空组织规定的义务——乌方没有关闭交战区域的领空，“不知出于什么原因，这一事实没人提及”。他说：“关于这起悲剧有各种各样的说法，但这些说法都没有得到重视……如果没有全面充分的调查，我们当然很难接受这个没有我们参与的调查委员会得出的结论。”
报道称，马来西亚航空公司一架执行MH17航班任务的波音777客机于2014年7月17日在乌克兰顿涅茨克州上空被击落，机上298人遇难。由多国代表组成的联合调查组本月24日发布报告称，击落客机的防空导弹发射车可能是从俄罗斯进入乌克兰境内的，其隶属于俄罗斯第53防空导弹旅。俄方否认这一指控。俄外长拉夫罗夫说，联合调查组的结论让人想起了斯克里帕尔（在英国中毒的俄前特工——本网注）事件，两起事件中对俄的指控均没有证据。
另据俄罗斯卫星通讯社5月26日报道，俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃当天表示，美国在马航MH17飞机失事后立刻称拥有卫星拍摄的图片，但至今未提供相关资料。
扎哈罗娃在俄外交部网站发表评论称：“值得提起的是，美国在空难后立刻表示有相关资料，但未提供卫星图片。”
扎哈罗娃还指出，荷兰方面拒绝“对造成悲剧的主要状况给予评价——事实是乌克兰政府没有对民航飞行关闭国内冲突地区的领空。”同时，荷兰方面并未向基辅提出有关请求——转交无线电数据以及调度部门的行动信息。
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