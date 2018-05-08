印拟设专门银行为女性融资 助女性创业消除农村贫困

印媒称，受低违约率鼓舞，同时为了促进女性就业和收入，印度中央政府正考虑设立一家“专门银行”为女性的自助团体（SHG）提供资金。
据《印度时报》网站5月6日报道，按照安得拉邦“斯特里尼迪合作社”的做法，一个专家委员会将探讨这样一家银行的可选择方案，并探讨从SHG抽调人员组成一个顶层金融机构是否会更好地满足这种团体的信贷需求。
报道称，寻找别的办法来帮助SHG是由于女性团体和银行信贷都大幅增长，中央政府得出结论认定，消除从常规银行系统贷款的现有瓶颈可以更好地提供信贷。贷款障碍持续存在的主要原因是东北部丘陵地区的银行较少，而且由SHG运营的机构并不总是符合严格的银行“营运资金”标准。
专家小组委员会将由负责国家农村生活水平计划的印度农村发展部成立，可能会由印度政府前秘书G·C·查图维迪领导。目前有超过260万个SHG与银行建立了联系，得到将近7万卢比（约合1048美元）未偿信贷的帮助。
报道称，促使政府寻求进一步推动其发展的原因是，SHG的不良贷款率仅为2.4%。国家农村生活水平计划谋求帮助女性团体用银行信贷开办生产性企业，更大的目标是消除农村贫困。它服务于全国逾500万个SHG。该团体基本上是印度南部的一个现象，现已迅速扩展到北部和东部地区。
为SHG专设银行是专家小组委员会的一个讨论内容，但农村发展部的另一项重点工作是要复制“斯特里尼迪信用合作社联合会”模式，它是安得拉邦的一个SHG顶层联合会。安得拉邦的这个试验被认为是成功的，“斯特里尼迪”成为补充女性团体信贷需要的一个关键机构。
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