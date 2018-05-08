全球黄金需求降至十年来最低点

港媒称，全球对黄金的需求第一季度下降了7%，为十年来的最低水平。
据香港《南华早报》网站5月4日报道，世界黄金协会5月3日称，在截至3月31日的三个月中，全球黄金需求降至973.5吨。
世界黄金协会代表着全球最大的黄金矿商。该协会表示：“投资需求疲弱是造成下降的主要原因，投资者缺乏清晰的信号，因为黄金价格窄幅波动。”
由于全球黄金支持的交易所交易基金净流入量同比下降66%至32.4吨，以及中国金条和金币需求下降26%至78吨，投资需求出现下降。
世界黄金协会指出，由于在中国黄金支持的交易所交易基金的外流，第一季度亚洲交易所交易基金的持有量下降了3.6吨。
这被北美的净流入量所抵消。北美投资者在美元疲软和股市下跌的背景下将资金投入到与黄金挂钩的投资上。
第一季度，全球金条和金币需求同比下降15%至254.9吨，其中中国跌幅为26%至78吨。
世界黄金协会表示：“这主要是因为投资者早前对人民币汇率的担忧放缓。一年前，人民币涌入黄金市场以保护财富。自去年3月底以来，人民币升值了约9%。”
印度对金条和金币的需求量也下降13%至27.9吨，这是因为政府对未计入收入的关注继续在压低投资需求。
报道称，就实物需求而言，全球黄金首饰消费第一季度同比下降1%至487.7吨。
印度——全球第二大黄金首饰市场——消费下降12%至87.7吨，而这主要被全球最大市场中国消费增长7%至187.8吨所抵消。
5月3日在亚洲早盘交易中，金价约为每盎司1309美元。自2016年12月达到约每盎司1134美元低点以来，金价一直处于上升趋势，因为美联储已表示并坚持从非常低的水平逐步实现利率上升。
报道称，较高的利率将对黄金价格产生不利影响，在这种情况下，黄金难以给投资者带来利息收入。
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