头把交椅谁能坐？苹果、亚马逊争夺万亿市值企业桂冠

美媒称，苹果公司当前与亚马逊公司展开激烈竞争，旨在成为世界首家万亿美元企业。
据美国《新闻周刊》网站5月12日援引《金融时报》报道，受股票九连阳的提振，这家创造了iPhone的公司的市场资本总值已达创纪录的9340亿美元。
报道称，苹果公司的年收入达2290亿美元，超过葡萄牙和新西兰等国家的国内生产总值。此外，在该公司于流媒体和在线存储等领域的服务收入大涨31%以及提出规模高达1000亿美元的股份回购计划后，苹果公司市值还在增长。
报道称，目前有12位分析师认为苹果公司股票估值有可能超过1万亿美元，其中一人估计该公司目标股价将从195美元涨至210美元，那样的话该公司市值将达1.03万亿美元。
据消费者新闻与商业频道报道，苹果公司2017年利润为483.5亿美元，2018年一季度净收入为138亿美元。
报道称，苹果公司由史蒂夫·乔布斯于1976年在自家车库里启动运营，后来获得沃伦·巴菲特的伯克希尔-哈撒韦公司的支持。伯克希尔-哈撒韦公司今年一季度又购买了7500万股苹果公司股票。
巴菲特对消费者新闻与商业频道说：“苹果公司的盈利规模几乎是美国第二大盈利公司的两倍。”
此外，亚马逊股票当前交易的预期收益很高，加之该公司在音乐及视频内容方面的市场份额增加，亚马逊当前的收入增速也很快。
据路透社报道，如果苹果公司股票维持当前涨势的话，该公司市值到9月就将达到13位数，亚马逊公司（若维持涨势）则可能在一个月后就实现赶超。
但沙特阿美公司的国际首次公开募股计划可能让这两家公司相形见绌。一些专家表示，如果沙特阿拉伯的这家国有石油生产商上市的话，其估值将高达2万亿美元左右。
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