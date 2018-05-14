网红机器狗明年开售 会自己开门、能后空翻

美媒称，许多人在网络热播视频里见过一种会自己开门或者能够灵巧走过复杂地形的“机器狗”。发明这种机器人的美国波士顿动力公司已经搞了20多年科研，现在准备把一部分产品推向市场。
据美联社5月11日报道，该公司首席执行官马克·雷伯特11日表示，他们计划明年开始出售这种外形如同一只狗的SpotMini机器人，很可能作为自带摄像头的保安，提供给公司客户。
不过，雷伯特觉得其他公司或许能为这种四足机器人开发出其他用途，因为SpotMini的平台是开放的，其他公司可以轻松安装其他自带程序的设备。
报道称，SpotMini四处活动时，需要其头部、两侧和尾部的多台摄像头提供帮助。雷伯特戏称其尾部的那个摄像头是“屁股摄像头”。
据介绍，波士顿动力公司已经制作了10台SpotMini，计划今年再制造100台用于更多测试，明年年中以前投入大批量生产。SpotMini的价格尚未确定，但雷伯特表示其最新原型机的成本已降至较早版本的十分之一左右。
报道称，雷伯特是在美国加利福尼亚大学伯克利分校出席业内会议时披露SpotMini面市计划的。此次会议主要讨论机器人技术的崛起以及机器人从事人类任务与工作的潜力。
波士顿动力公司成立于1992年。除了在网上发布令人惊叹和恐惧的视频外，该公司很少披露未来的计划。在2013年被谷歌公司收购以前，该公司的机器人技术成果主要用于军事领域。日本科技巨头软银公司于去年从谷歌手中买下了该公司。
报道称，虽然波士顿动力公司在被谷歌控股期间从未推出商用机器人，但雷伯特感谢老东家帮助波士顿动力开始思考如何为自身技术找到更广阔的市场。
为了这一目标，雷伯特还在会上展示了双足机器人Atlas的一段视频。Atlas已经学会整理和捡拾包裹、跳上或跳下障碍物、慢跑以及后空翻。他表示，公司尚未想好应该如何利用Atlas赚钱。雷伯特说：“这台机器确实在努力突破未来的界限。”
他还提到用机器人协助工程建设的可能性，但没有在会上详细说明。
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