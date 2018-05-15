联合国谴责巴以冲突 以媒：把联合国赶出耶路撒冷

不久前，美国总统不顾其欧洲盟友乃至全世界多数国家的反对，不顾中东局势可能陷入的动荡，坚持决定把美国驻以色列的大使馆从该国的海滨城市特拉维夫，搬迁到充满争议的圣城耶路撒冷，以支持以色列对这个城市的“控制权”。
今天，则是美国在耶路撒冷的新大使馆的开馆日。
可就在以色列人为特朗普“神圣”的决定欢呼时，在巴勒斯坦与以色列交界的加沙边境，以色列军队却用枪支坦克“血洗”着抗议美国和以色列这一行为的巴勒斯坦人……
根据英国《卫报》等媒体的最新报道，截至目前，已有41名巴勒斯坦抗议者被以色列军方在两国边境的地区射杀，更有900多巴勒斯坦抗议者受伤——其中450人是被子弹射伤。你在阅读这篇文章时，死亡人数还在上升。
以色列军方则通过该国媒体表示，目前在加沙的边境地区总共有3.5万名“暴徒”在威胁以色列的边境，所以他们荷枪实弹、甚至动用坦克和飞机对抗这些“暴徒”和暴乱是没有问题的。
然而，根据BBC等媒体的报道，这些被射杀的“暴徒”中却有14岁儿童乃至医护人员，而且这些“暴徒”的“武器”则大多是燃烧的轮胎、地上的石块和弹弓。另有在加沙边境地区的记者还拍到以色列军队直接开枪射击手无寸铁的巴勒斯坦抗议者，而且这些抗议者距离以色列的边境有很长一段距离。
但以色列方面则表示他们开枪是因为有巴勒斯坦的“恐怖分子”要在边境埋炸药，有以色列媒体还宣称这3万多名巴勒斯坦抗议者是受巴勒斯坦的“恐怖组织”哈马斯驱使，来冲击边境并屠杀以色列的犹太人的。
一位巴勒斯坦的抗议者在接受西方媒体采访时说，他们今天是打算跨过以色列的边境进入以色列，但是为了向全世界发出他们拒绝被以色列人占领的声音。而且他们也不惧怕以色列的子弹。
与此同时，在耶路撒冷，以色列人正在兴奋地等待着美国驻耶路撒冷的新使馆开馆的一刻。以色列国土报的一位记者还描述说，以色列的政客和宗教领袖们正在称赞着特朗普做出的这一“神圣”的决定，甚至还有人把他视作“救世主”。
而特朗普本人则在一段道贺的视频中说到：“以色列有权选择自己的首都在哪儿，而这个首都就应该是耶路撒冷。。。。。。美国永远都是以色列的坚强后盾”。
这一幕也引起了一些西方媒体人的吐槽，因为这两个场景的对比实在是太强烈了……
目前，根据法新社报道，联合国的人权专家已经要求对以色列军队的暴行展开调查，联合国消除种族歧视委员会则对加沙边境大量没有明显威胁的抗议者被以色列军队开枪射杀和击伤的事情表示“严重关切和担忧”。
联合国的这一委员会还对巴勒斯坦人的遭遇表示同情，称他们的国土已经被以色列人占领了50年了。
最后，对于来自联合国的关切和谴责，以色列有媒体给出的回应是：我们应该把联合国赶出耶路撒冷……
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