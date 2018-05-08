伊朗放话：以色列离从地球上被抹灭的日子不远了

如果说丹东楼价的攀升显示人们对解决朝鲜核危机突然有了信心；国际油价这两日的飙涨，则反映出世界对伊朗核危机再度爆发的焦虑。是的，5月12日就是美国总统特朗普威胁“退出伊核协议”的最后期限。英国外交大臣约翰逊此刻正在华盛顿，为挽救伊核协议做最后的努力。
而以色列总理内塔尼亚胡却赶在最后期限之前积极鼓动“教训伊朗”，“早动手比晚动手好”，伊朗军方的回应则是“以色列离从地球上被抹灭的日子不远了”。相比之前美朝领导人隔着太平洋交换“火与怒”的言辞，同处中东地区的伊朗和以色列之间不断的嘴仗和零星军事冲突，更令人担心擦枪走火的可能，担心两个地区强国的过招将引爆本已脆弱不堪的中东局势。
据路透社7日报道，美国西得克萨斯中质原油期货周一早间突破每桶70美元，来到2014年11月以来的高位。北海布伦特原油价格同一时间也拉涨，升破75美元一桶。上海原油期货同日涨3%，创挂牌上市以来新高。
5月12日是特朗普给欧洲设定的修改伊朗核协议的最后期限，否则他将拒绝延长解除对伊制裁的期限。一名日本经济学家7日对美国彭博新闻社说，新的制裁措施将使伊朗对全球市场的原油供应减少，供需平衡状况更为紧绷。美国PVM石油经纪集团分析师布伦诺克7日表示，恢复对伊朗制裁将使该国原油产出最多减少100万桶/天，足以推动油价涨至80美元/桶。
距离5月12日越来越近，伊朗反应强烈。伊朗总统鲁哈尼6日在伊东北部地区的一个群众集会上警告特朗普不要犯下“历史性错误”：“如果美国5月12日选择撤出核协议，他们会很快意识到这将成为他们历史性的遗憾。”他向伊朗人民保证，“我们下周的生活不会有任何变化。我们有多个方案来抵抗特朗普对伊核协议的任何决定”，“伊朗原子能组织已得到命令（制定应对方案），几天前，我与该组织的高级官员就未来计划进行了谈话”。
鲁哈尼还说，“我们将尽可能多地制造并储存我国所需要的任何数量的武器和导弹，伊朗人民为自我防御作出何种决定，不需要任何人操心和指手画脚”。伊朗媒体评论说，总统的讲话击中了“美国和犹太复国主义者对伊朗这个伟大而勇敢国家的攻击”。
与此同时，内塔尼亚胡对伊朗核协议的攻击仍在继续。6日，他说这项协议是“建立在谎言的基础上”，存在致命的缺陷，必须“完全修正，或完全取消”。他警告说，如果不对该协议作任何修改，“用不了多久伊朗就会拥有一个核武库”。他说，伊朗向叙利亚运送先进武器，“是为了从战场和国内战线上对我们进行攻击”。“我们决定阻止伊朗的侵略，即使这意味着一场斗争。早动手比晚动手好。”他说：“我们不愿意局势升级，但我们做好了所有的准备。”上周，内塔尼亚胡表示，已掌握了“半吨”确凿的证据，足以证明伊朗违反了伊核协议。
对此，伊朗军方强烈回应说，“以色列离从地球上被抹灭的日子不远了”。
以色列议会上周还批准了一项提案，授权总理和国防部长在极端情况下宣战。《纽约时报》7日称，内塔尼亚胡将自己全部的政治生涯放在阻止伊朗崛起上。有中东分析家认为，内塔尼亚胡正在积极挑动对伊朗的战争。
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost