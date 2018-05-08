耶路撒冷街头现美国大使馆路牌 6国将随美国迁馆

7日上午，位于耶路撒冷阿尔诺纳区的美国领事馆门口更换了三块新的指路牌，上面用希伯来语、阿拉伯语和英语标出了美国大使馆方向。美国领事馆门前道路上也悬挂起以色列和美国两国国旗。当天，耶路撒冷市长巴卡特在推特上表示，这是为迎接美国大使馆从特拉维夫迁至耶路撒冷所做的准备，他为此感到骄傲和感动。
巴勒斯坦首席谈判代表埃雷卡特7日在一份声明中称，美国搬迁大使馆不仅是非法的，而且会让巴以两国公正、持久的和平受挫。声明还称，参加开馆典礼意味着为非法决定赋予合法性；谁参加此典礼，谁就将成为侵犯巴勒斯坦人民权利、侵占他们土地的“共犯”。
美国驻以色列大使馆计划于5月14日、以色列建国70周年之际从特拉维夫搬迁至耶路撒冷。美国国务院今年2月对外宣布，在修建永久性驻以色列大使馆前，新馆址被“临时”确定为美国驻耶路撒冷总领事馆所在地。此地位于分割东、西耶路撒冷的“绿线”西侧，不属于被巴勒斯坦方面作为首都的东耶路撒冷。
美国的决定遭到了巴勒斯坦和其他国家穆斯林的抗议。目前，没有一个国家把大使馆设在耶路撒冷。只有少数国家已经明确表示将效仿美国。今年3月，危地马拉总统表示，将在美国搬迁使馆之后的两天，即5月16日将该国驻以使馆从特拉维夫搬迁到耶路撒冷。以色列总理内塔尼亚胡4月表示，至少有6个国家将会跟随美国搬迁使馆。本月1日，日本首相安倍晋三造访约旦河西岸与巴勒斯坦国总统阿巴斯会谈时表示，日本不打算将驻以使馆迁至耶路撒冷。
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