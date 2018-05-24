特斯拉Model 3刹车慢 “重大缺陷”令美杂志拒绝推荐

外媒称，颇具影响力的美国《消费者报道》月刊将不会推荐特斯拉汽车公司的Model 3轿车，该杂志21日称这款车的刹车速度比一辆全尺寸皮卡慢。这一消息令埃隆·马斯克的这家电动车公司股价大涨一事黯然失色。
据路透社印度本加卢鲁5月21日报道，马斯克周末发表推文说，这家硅谷公司正计划开始推出售价更高、利润更丰厚的新版Model 3。这一消息推高了特斯拉的股价。新款车型被认为对特斯拉的盈利至关重要，因为目前该公司正在努力扭转产量下降的局面，应对关于其车辆发生车祸的报道，同时还受到外界对其财务状况越来越多的质疑。
报道称，马斯克在推特网站上说，新版Model 3为双电机全轮驱动，续航里程约为500公里，但不具备该公司大肆吹嘘的自动辅助驾驶功能，这款车的售价将为7.8万美元。特斯拉Model 3的基本款售价为3.5万美元，而该公司最初声称这一车型将成为大众市场车型。
然而，《消费者报道》月刊拒绝推荐Model 3，批评其刹车距离过长、中央触摸屏难以操作。
这家每年都给美国在售车型打分的杂志表示，尽管测试发现Model 3有许多优点，而且驾驶起来很过瘾，但它存在“重大缺陷”。
该杂志说，Model 3在时速100公里时的刹车距离约为46米，这一表现比该杂志测试的任何同时代车型都要“糟糕得多”，比福特F-150猛禽皮卡的刹车距离还长两米多。
特斯拉公司则说，它自己的测试发现，在使用18英寸米其林四季胎时的平均刹车距离为40.5米，而使用所有应季轮胎时的刹车距离则低至38.4米。
特斯拉说：“与其他车型不同，特斯拉具有得天独厚的优势，可以通过无线升级软件来应对更多的极端情况，而且它一直在改进诸如刹车距离等方面的性能。”
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