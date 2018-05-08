加州经济规模超过英国 近5年贡献美国16%就业增长

美媒称，根据5月4日新公布的联邦数据，加利福尼亚州的经济规模已经超过英国，位居世界第五。
据美联社5月4日报道，数据显示，2016年至2017年，加州的国内生产总值（GDP）增长1270亿美元，总量超过2.7万亿美元。与此同时，由于存在汇率波动的部分影响，以美元计算的同期英国经济产出略有下降。
报道称，数据显示了加州经济的巨大规模——这里有4000万人口，技术行业蓬勃发展的硅谷，世界娱乐业之都的好莱坞以及全国蔬菜基地的中央谷地农业腹地。数据还反映了自“大衰退”以来的巨大转变。
加利福尼亚州立大学海峡群岛分校经济学教授宋万松（音）说：“我们这个州有创业精神，吸引了大量人才和资金。正因为如此，尽管这里的税率高而且政府规章繁琐，但更多的人来到这个州加入这个行列。”
加州财政部首席经济学家伊雷娜·阿斯蒙德森说，除农业外的所有经济部门都对加州GDP的增长做出了贡献。
报道称，金融服务和房地产以260亿美元的增长名列前茅，紧随其后的是信息部门（其中包括许多科技公司）贡献了200亿美元，制造业则增长了100亿美元。
加州的经济规模上次排名世界第五是在2002年，但在“大衰退”之后的2012年降到了第10位。此后，这个美国最大的州新增了200万个就业机会，其GDP增加了7000亿美元。
报道称，目前，加州的GDP仅排在美国、中国、日本和德国之后。2012年至2017年，加州虽然占美国总人口的12%，但贡献了美国16%的就业增长。据该州经济学家说，在这5年中，加州在国家经济中的比重从12.8%增长到了14.2%。
加利福尼亚大学洛杉矶分校经济学教授李·奥哈尼安说，相对于其他工业化经济体，加州的强劲经济表现是由工人的生产率推动的。他说，英国的人口比加州多2500万，但该国现在的GDP低于加州。
报道称，加州的经济巨头主要集中旧金山、圣何塞、洛杉矶和圣迭戈等沿海大都市。
奥哈尼安在一封电子邮件中说：“加州非沿海地区的经济增长没有像沿海地区那样多。”
通过美国商务部经济分析局提供的各州GDP与来自国际货币基金组织的全球数据进行比较。加州把自己作为一个国家来计算其经济排名。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost