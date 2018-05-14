癌症如何治疗更有效？看看癌症专家的“锻炼”处方

英媒称，澳大利亚的一些知名癌症专家告诫说，应该把锻炼作为药方开给所有癌症患者，不这样做将带来危害。
据英国《卫报》网站5月7日报道，澳大利亚临床肿瘤学会已就身体锻炼——在手术、化疗或放疗之外——在癌症治疗过程中发挥的作用发表了立场声明。这项声明得到了25家有影响力的卫生和癌症机构（包括澳大利亚癌症理事会）的支持，这是世界上第一场由研究人员主导的、提倡把锻炼作为癌症疗法必要组成部分的运动。
报道称，声明的主要执笔者、澳大利亚天主教大学教授普吕·科米说，这项声明依据的是“不容置疑的”证据。她说：“我们真的处在了这样一个阶段，即科学告诉我们，阻止癌症患者进行锻炼可能是有害的。”
科米说：“对患了癌症的人来说，除了接受标准的癌症治疗外，锻炼是可以采取的最佳医疗手段。这是因为我们现在知道，定期锻炼的人身上出现癌症疗法副作用的次数和强度都要低一些，不那么容易出现与癌症相关的疲劳、精神苦闷现象，生活质量也高一些。”她还指出，这些人癌症复发或死于癌症的风险也要低一些。
科米在澳大利亚“对话”网站上撰文称：“倘若锻炼的效果可以浓缩到一枚药丸中，那么应当把这种药物开给全世界的每一个癌症患者，并将其视为癌症治疗领域的一项重大突破。倘若我们有一种名叫‘锻炼’的药物，那么癌症患者将会主动要求服用它，每个癌症专科医生都将开出这种药，政府也将为之提供补贴。”
彼得·麦卡勒姆癌症中心首席医疗官戴维·斯皮克曼认为，把癌症患者包裹在“棉絮”中严加保护的日子一去不复返了。他说：“我们对于癌症疗法的态度、对于怎样才能让人们获得最高生存机会的看法需要有所改变。所有癌症患者都将从医生开出的锻炼处方中获益。”
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