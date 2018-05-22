谷歌被控追踪440万英国iPhone用户：索赔43亿美元

谷歌因为被控“秘密追踪和整理”440万英国iPhone用户的信息而在当地高等法院遭到起诉，索赔额高达32亿英镑（约合43亿美元）。
这起集体诉讼由Which?公司前总监理查德·劳埃德（Richard Lloyd）领头，他们指控谷歌在2011年8月至2012年2月期间绕过苹果iPhone版Safari浏览器的隐私设置，通过收集的信息对用户进行分类，以供广告主使用。
在周一举行的听证会上，劳埃德的代理律师休·汤姆林森（Hugh Tomlinson）表示，谷歌收集的信息包含种族、身心健康、政治倾向、性别、社会阶层、财务、购物习惯和地理数据。这些信息随后被“汇总”，而用户则会被分成“足球爱好者”或者“时事爱好者”，以供广告主精准定位。
他表示，这些数据是通过对iPhone浏览信息的“秘密追踪和整理”收集的。这种活动被称作Safari Workaround，早在2012年就被一位博士研究员曝光。汤姆林森还表示，谷歌已经支付3950万美元在美国和解了与此有关的官司。谷歌在2012年因此遭到美国联邦贸易委员会（FTC）罚款2250万美元，并向美国37个州支付1700万美元。
劳埃德在听证会前表示：“我认为谷歌的所作所为是违法行为。他们的行为影响了英格兰和威尔士的数百万人，我们要求法官确保他们在我们的法庭上承担责任。”
劳埃德领导的组织名叫“谷歌你欠我们的”（Google You Owe Us），他们希望至少为大约440万英国iPhone用户索赔10亿英镑。法院文件则显示，该组织最多可能寻求32亿英镑索赔，也就是每人750英镑。
谷歌则认为这种集体诉讼并不合适，不应该继续推进。该公司的律师表示，没有任何迹象表明Safari Workaround获得的任何信息被第三方获取。
谷歌还认为，不可能判断具体哪些人可能受到影响，因此这一主张没有成功的可能。谷歌律师安东尼·怀特（Anthony White）表示，劳埃德的目的是“追求问责和惩罚活动”，而不是为所有受到影响的人索赔。
“用户的隐私和安全对我们至关重要。本案牵扯的事件发生在6年多以前，我们当时就已经解决了。”谷歌英国公关主管汤姆·普雷斯（Tom Price）说，“我们认为这起官司没有依据，应当被驳回。我们提交了证据支持这一观点，希望向法院说明我们的情况。”
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