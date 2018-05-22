奥巴马夫妇与Netflix签订内容合作协议：不谈特朗普

本周一，在线流媒体视频服务Netflix宣布，已与奥巴马夫妇签订了为期多年的为该公司制作电影和剧集的协议。制作的剧集类型将包括依剧本演的连续剧、无剧本的现实剧、和纪录片等。这些内容将由Higher Ground Productions出品。
奥巴马在一份声明中表示：“我在任职期间的一种获得快乐的方式是与社会不同领域的有趣的人进行交谈，并将他们的经历与更广的听众分享。这也是我和米歇尔对与Netflix进行合作感到如此兴奋的原因，我们希望能培育和发掘那些有天赋的、鼓舞人心的、和有创造力的声音，并帮助他们与整个世界分享自己的故事。”
奥巴马曾出现在Netflix旗下由著名主持人大卫·莱特曼（David Letterman）主持的《我的下位来宾鼎鼎大名》（My next guest needs no introduction）剧集中。
Netflix首席内容官泰得·萨兰多斯（Ted Sarandos）在一份声明中说：“奥巴马夫妇是发现并讲述其他人经历的最佳人选之一，这些人为他们所在的社区做了贡献或为使得世界变得更好做出了自己的努力。”
今年三月份，据《纽约时报》报道，奥巴马与Netflix合作制作的的内容将不会谈到现任总统特朗普，而会专注在一些鼓舞人心的话题上。
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