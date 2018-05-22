日媒称朝鲜问题日本被排除在外：只能将“恶人”演到底

日媒称，对于日本首相安倍晋三来说，提振政权的两翼引擎分别是修改宪法和对朝鲜姿态强硬。不过，因为森友和加计学园丑闻，国会对修宪的讨论有些失速的味道。而在朝鲜问题上，与安倍的愿望相反，包括美国在内的有关国家转向开展对话，这个引擎岂止是失速，而且呈现“逆向喷射”状态。
日本《朝日新闻》5月21日刊登题为《正在空转的安倍引擎》的报道称，2017年9月，安倍利用朝鲜的威胁，打着“突破国难”的名义，解散众议院重新大选。他当时的主张是“为了对话而对话没有意义”、“在这次选举中将获取国民的信任，推进强力外交”。
报道认为，反复实施核试验和发射弹道导弹的朝鲜对安倍构成“利好”，助他在选举中获胜，但他当时所承诺的“在国际社会发挥领导权”这件事似乎未能如愿。
报道称，相关国家利用平昌冬奥会的机会展开了激烈的外交斡旋。朝鲜突然从挑衅转向展示和解。韩国时隔11年实现南北首脑会谈，为美朝首脑会谈架桥铺路。就连美国总统特朗普也紧急转向对话。
日本又是怎么做的呢？安倍强辩称：“这是日本主导国际社会取得的成果。日本绝没有被排除在外。”
报道称，不过，即便是安倍所仰仗的特朗普也未必承认日本在其中做了前期工作。在美国佛罗里达州日美联合记者会上，特朗普称赞的对象并不是站在一旁的安倍，而是中国。
为什么会发生纽扣错扣的情况？一方面，与特朗普关系亲密，容易产生美国偏袒日本的误判；另一方面，与中韩合作不足，又给了朝鲜可乘之机。不可否认的是，安倍试图将对朝鲜强硬姿态作为外交亮点来向国内宣传的想法有些事与愿违。
日本外务省官员曾表示，“日本只能将‘恶人角色’演到最后”。已经错过的列车，即使现在登上去，也已经被人看清底细。朝中社报道嘲笑安倍“再次端出绑架问题炒作舆论，暴露了幼稚和愚蠢的丑态”，试图分化美韩和日本。
报道认为，相关国家已经早早地瞄准了美朝会谈后的协议框架。核导开发与和平协定谈判很可能是以朝韩加美国的三国或中国也加入进来的四国为中心展开。
日本前防卫大臣中谷元称“日本被排除在外，非常遗憾”。政府和自民党内部有人希望日本也参与进去。在对朝鲜经济援助方面，日本的存在不可或缺，最终都会有一显身手的机会。不过，如何找到解决绑架问题的道路？是继续委托他国吗？安倍曾经在国会上答辩中称：“在外交谈判中，政治是结果。”要消除纽扣错扣的问题并不容易。
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