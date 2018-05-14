澳日英新加强对南太国家外交 与中国争夺影响力

外媒称，太平洋小国图瓦卢有一个机场，一家医院和一家银行。它是世界最小的国家之一。但这个偏僻的小国即将迎来一批新的国际居民。
英国《每日电讯报》网站5月12日刊登文章称，在一个令人意外的声明中，澳大利亚本周披露，它正计划派遣外交官，以在图瓦卢首都富纳富提设立特派使节职位。
文章认为，尽管堪培拉否认，但这个举动似乎旨在抵挡中国在南太平洋不断增长的影响力。
文章称，解释这项决定时，澳大利亚外交部长朱莉·毕晓普没有提到抵制中国影响力的问题。她说，图瓦卢是“太平洋的一个重要伙伴”。但大部分观察家认为，澳大利亚驻图瓦卢的新使馆显然是对中国在澳大利亚周边海域发挥的作用产生的不安导致的。
澳大利亚国立大学中国问题专家格雷姆·史密斯说，他对有关声明的反应是：“图瓦卢，真的吗？”
他说：“它是太平洋的一方乐土——巨大的绿色悬崖和一个原生态地区。但你不得不猜想，每天外交官们将会做什么。”
他说：“现在中国对太平洋地区的兴趣比过去大。尽管很少提及中国，但我们需要介入。如果我们不做，其他人就会做。”
文章称，英国同澳大利亚一样感到关切。它4月宣布，将在瓦努阿图、萨摩亚和汤加开设新的特派使节职位。英国外交部在一份声明中说：“全球足迹的扩大还将确保英国及其盟友有能力抵制试图削弱英国的国家的有害影响力。”
文章称，澳大利亚和新西兰本周都宣布大幅增加对太平洋地区的援助。
有人说，本周澳大利亚在太平洋的慷慨举动是由对中国的担心引发的。澳大利亚外交部长毕晓普对这种说法进行了低调处理。
但新西兰外交部长温斯顿·彼得斯更直截了当。他说：“简单地说，如果我们缺席，其他势力将会在那里。”
另据日本《产经新闻》5月13日报道，即将于18日、19日在福岛县磐城召开的“太平洋岛国峰会”，将由日本担任会议主席，日本政府12日已开始就以下事项进行协商。此举目的是阻止这些受到中国援助攻势的国家不断向中国靠拢。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost